Жеравна отбеляза 146 години от рождението на Йордан Йовков

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146 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков бяха отбелязани днес в родната му къща в село Жеравна, община Котел, съобщиха ог общината. Събитието в къща музей „Йордан Йовков" събра представители на Историческия музей в Котел и гости от СУ "Йордан Йовков" – Сливен, за които посещението на този ден е утвърдена ежегодна традиция.

В знак на признателност към твореца и като израз на духовната връзка между двете институции, директорът на училищего Диана Кънева подари на музея умалена скулптурна реплика на паметника на Йовков в двора на къщага, дело на скулптора Христо Колев.

Дарението е изработено като ученически проект по информатика с помощта на 3D технология – пример за това как съвременните технологични средства могат да допринасят за съхраняването и популяризирането на културното наследство. Репликата ще намери място в музейната експозиция.

Програмата завърши с поднасяне на цветя пред паметника на писателя.

Роден в Жеравна, Йордан Йовков остава сред най-значимите имена в българската литература. Неговото творчество, пропито с доброта, състрадание и човечност, продължава да докосва поколения читатели и да утвърждава непреходната сила на българското слово, припомнят от пресцентъра на община Котел.