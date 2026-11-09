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Жеравна отбеляза 146 години от рождението на Йордан Йовков

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимки: Община Котел
Снимки: Община Котел

146 години от рождението на големия български писател Йордан Йовков бяха отбелязани днес в родната му къща в село Жеравна, община Котел, съобщиха ог общината. Събитието в къща музей „Йордан Йовков" събра представители на Историческия музей в Котел и гости от СУ "Йордан Йовков" – Сливен, за които посещението на този ден е утвърдена ежегодна традиция.

В знак на признателност към твореца и като израз на духовната връзка между двете институции, директорът на училищего Диана Кънева подари на музея умалена скулптурна реплика на паметника на Йовков в двора на къщага, дело на скулптора Христо Колев.

Дарението е изработено като ученически проект по информатика с помощта на 3D технология – пример за това как съвременните технологични средства могат да допринасят за съхраняването и популяризирането на културното наследство. Репликата ще намери място в музейната експозиция.

Програмата завърши с поднасяне на цветя пред паметника на писателя.

Роден в Жеравна, Йордан Йовков остава сред най-значимите имена в българската литература. Неговото творчество, пропито с доброта, състрадание и човечност, продължава да докосва поколения читатели и да утвърждава непреходната сила на българското слово, припомнят от пресцентъра на община Котел.

Снимки: Община Котел
Снимки: Община Котел
Снимки: Община Котел

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