Осъдиха на 10,5 г. затвор бившия съпруг на Кейти Пери Ръсел Бранд за изнасилване

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Британският актьор и бивш съпруг на Кейти Пери Ръсел Бранд беше осъден на 10,5 години затвор за изнасилване и сексуално посегателство.

51-годишният Бранд получи наказанието си в лондонски съд, след като журито го призна за виновен в изнасилване на една жена и сексуално посегателство над три други.

Престъпленията са извършени между 2004 и 2009 г., когато Бранд е бил в разгара на популярността си.

По-конкретно, през 2009 г. той изнасилва 21-годишна фенка, която среща след представление. Три други обвинения включват сексуални посегателства над жени служителки на телевизия и радио.

Съдията нарече Бранд престъпник, който вярва, че славата му му позволява да прави каквото си поиска с жените. Актьорът първоначално отрече обвиненията и твърди, че всичките му сексуални срещи са били по взаимно съгласие.

Бранд е един от най-известните британски комици на 2000-те. Работил е като водещ на MTV, участвал е в холивудските комедии „Blown Away" и „Get the Vegas Strip" и беше женен за американската певица Кейти Пери.

Първоначално Бранд заемаше либерални и прогресивни позиции, но по-късно рязко се отклони надясно, критикувайки правителството на страната, ЕС и съвременната култура.

През септември 2023 г. The Times и Channel 4 публикуваха съвместно разследване, включващо разкази на жени, обвиняващи Бранд в сексуализирано насилие. Разследването срещу Бранд продължава.

Лондонската полиция разследва още две обвинения в изнасилване. Едното от тях се отнася до момиче, което е било на 16 години по време на предполагаемото престъпление.