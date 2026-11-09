Великотърновският театър празнува две годишнини с „Българи от старо време"

Със спектакъла „Българи от старо време" екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново празнува две годишнини. Представлението на 10 ноември е посветено на 85-годишнината на обичания актьор Любомир Бъчваров. С него се отбелязва четвърт век, откакто режисьорът Марио Николов за първи път поставя популярната оперета на великотърновска сцена. В празничната вечер публиката отново ще се наслади на изпълнението на любимия артист в колоритния образ на Дядо Либен.

„За нашия екип е радост да споделим тази вечер с Любомир Бъчваров – артист, оставил ярка следа в историята на великотърновския театър. Със своите роли и с примера си той е вдъхновявал поколения колеги и е привличал публиката в театралната зала. А „Българи от старо време" е част от общата ни памет – спектакъл, към който публиката се връща с обич. Вярвам, че най-хубавият подарък за един актьор е срещата със зрителите и техните аплодисменти", споделя директорът на МДТ „Константин Кисимов" маестро Ганчо Ганчев.

Той припомня, че през тази година постановката по едноименната повест на Любен Каравелов се завърна в афиша на театъра с обновен състав и съвременен сценичен прочит. Оперетата с музика от Асен Карастоянов и либрето на Коста Райнов присъства в репертоара на великотърновския театър още от 1961 г. Сценичните ѝ реализации през 2001, 2007, 2011 и 2026 г. са дело на популярния тенор, режисьор и телевизионен водещ Марио Николов.

Роден във Велико Търново, Любомир Бъчваров свързва значителна част от творческия си път с театъра в родния град. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" през 1967 г. в класа на проф. Боян Дановски. След работа в театрите в Кюстендил и Перник през 1979 г. се присъединява към великотърновската трупа, а от 2006 до 2009 г. е директор на МДТ „Константин Кисимов". Зад гърба си има десетки запомнящи се роли в театъра, киното и телевизията. През 2021 г. получава наградата „Икар" за чест и достойнство, а през 2025 г. е отличен за най-добър актьор на международния фестивал за независимо късометражно кино Grand OFF във Варшава за изпълнението си във филма „И това е за тази Коледа" на режисьора Петър Вълчев.

В празничното представление Любомир Бъчваров ще си партнира със звездата на МДТ Анастасия Пиперкова, която отново ще влезе в ролята на Дела. Двамата изпълняват образите на колоритното семейство и в първата постановката на Марио Николов през 2001 година.

В спектакъла участват солисти, оркестър, хор и балет на МДТ „Константин Кисимов". Заедно с тях на сцената ще излязат и танцьорите от Професионален фолклорен ансамбъл "Искра" с ръководител Борислав Ангелов, който заедно с Румяна Маркова е автор на хореографията. Диригент на спектакъла е гостът Славил Димитров, а сценографията и костюмите са създадени от Лидия Къркеланова.

В своята постановъчна версия Марио Николов разкрива богатството на възрожденския бит и българските традиции, като търси съвременното звучене на Каравеловите герои. Музиката, словото и танцът изграждат пъстър сценичен свят, в който зад комичните сблъсъци прозират познати и днес човешки слабости. Режисьорът провокира зрителите да се запитат дали сме надмогнали предразсъдъците и гордостта си, умеем ли да уважаваме другия и доколко „българите от старо време" продължават да живеят в нас.