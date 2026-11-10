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На кино като на театър - вече купуваш билетите месец напред

Виктория Костова

Виктория Костова

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Кадър от “Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум”
Кадър от “Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум”

Ще има ли втори феномен като “Барбенхаймер” - в един и същи ден излизат “Дюн: Част трета” и “Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум”

Да отидеш на кино, вече често не е спонтанно решение, а събитие, за което трябва да се подготвиш отрано, подобно на концерт или театрално представление. Билетите бързо се изкупват и въпреки че има стотици киносалони в страната, все по-често в последния момент няма как да се намерят места за някои хитови заглавия.

Тенденцията се забелязва най-вече при дългоочакваните премиери, големите холивудски продукции и специалните прожекции, за които интересът е огромен. Предварителните продажби започват с месец по-рано. Такъв е примерът с новия филм от поредицата “Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата”, който ще излезе по кината у нас на 18 ноември. Билетите бяха пуснати официално в предварителна продажба още от 28 октомври и голяма част от тях бързо се изкупиха.

Кадър от “Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата”
Кадър от “Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата”

Точно месец по-късно - на 18 декември, се очаква един от най-големите киносблъсъци на годината. На една и съща дата ще излязат дългоочакваните продължения - “Дюн: Част трета” (Dune: Part Three) и мегапродукцията на Marvel Studios – “Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум” (Avengers: Doomsday). Премиерите им може да наподобят културния феномен от 2023 година “Барбенхаймер”, когато в един и същи ден излязоха “Барби” и “Опенхаймер”.

Зендая в “Дюн: Част трета”
Зендая в “Дюн: Част трета”

И в тази ситуация филмите са коренно различни, но феновете и филмовите критици вече започнаха да измислят имена за този феномен, като например “Дюнсдей” и “Отмъстителите на Дюн”. Вместо филмите да се “убият” един друг, очакванията обаче са те да си помогнат. Киноманите вече планират маратони - да гледат 3-часовия епос “Дюн 3” сутринта или следобед, а след това вечерта да проследят какво се случва в “Отмъстителите”.

Кадър от “Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум”
Кадър от “Игрите на глада: Изгревът в Деня на жътвата”
Зендая в “Дюн: Част трета”

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