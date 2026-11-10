Дънди - заклет ерген, и Филип Буков - неговият приятел, се пазят от любовта в BG пиеса

Може ли изкуственият интелект, таро картите и астрологичната прогноза да помогнат в любовта? На този въпрос отговарят актьорите Филип Буков и Даниел Пеев - Дънди в новия спектакъл “Грешката е вярна”. На сцената те ще си партнират с Гергана Спиридонова и Жаклин Дочева.

Сюжетът разказва за Елена, която не успява да намери мъж до себе си и затова е решила да не оставя нищо на случайността. До нея е най-добрата ѝ приятелка Мия – таро гледачка, астролог, специалист по изкуствен интелект, разследващ полицай и психолог в едно. Историята проследява и Филип, в чиято роля влиза Буков, който разчита на най-добрия си приятел Явор – “професионален ерген”, твърдо решен да брани ергенския му живот до последно. Дънди на репетиции СНИМКИ: ФЕЙСБУК/ BREAK A LEG

Представлението е по текста на българските автори Биляна Тодорова и Ангел Калев и е по идея на Луиза Григорова и Мартин Макариев. Режисьор е Мартин Каров, а Свилен Ноев от група “Остава” ще създаде музиката към спектакъла.

Премиерата ще бъде в “Театро Отсам канала” на 14 декември. След това спектакълът ще гостува на 15-и в Бургас, на 16 декември във Варна и на 17-и в Русе.

