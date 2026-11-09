Край на дългия ремонт! Откриха театър "София" с изложби и спектакъл

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Театър "София" вече има изцяло обновена сграда. Официално посрещна зрителите си в неделя вечерта с две специални изложби – едната представя настоящата трупа, а другата показва кадри от легендарни исторически постановки, както и с премиерния спектакъл "Не свиква с тъмното окото (Корени)" с режисьор Маргарита Младенова. Пиесата събира на сцената цялата актьорска трупа на театъра.

Това дългоочаквано завръщане на актьорите "у дома" съвпада точно с 60-годишния юбилей на театъра. Мащабният ремонт на сградата продължи четири години.