Диамантената Мадлен чака второ бебе, 2-годишната Карина показа, че ще е момче (Видео)

Олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова очаква второ дете. Радостната новина тя сподели в профила си във Фейсбук с видео от плажа, с което разкри и пола на бебето.
Във видеото участва съпругът ѝ Радослав Мирчев, както и 2-годишната ѝ дъщеря Карина, която помага на родителите си да научат какво ще бъде новото попълнение в семейството. От кадрите става ясно, че семейството очаква момче.
„Бебе №2 е на път и е... МОМЧЕ", написа Радуканова към публикацията.
Тя и съпругът ѝ Радослав Мирчев вече имат дъщеря Карина, която се роди през 2023 г.