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Диамантената Мадлен чака второ бебе, 2-годишната Карина показа, че ще е момче (Видео)

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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кадър: Фейсбук на гимнастичката
кадър: Фейсбук на гимнастичката

Олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова очаква второ дете. Радостната новина тя сподели в профила си във Фейсбук с видео от плажа, с което разкри и пола на бебето.

Във видеото участва съпругът ѝ Радослав Мирчев, както и 2-годишната ѝ дъщеря Карина, която помага на родителите си да научат какво ще бъде новото попълнение в семейството. От кадрите става ясно, че семейството очаква момче.

„Бебе №2 е на път и е... МОМЧЕ", написа Радуканова към публикацията.

Тя и съпругът ѝ Радослав Мирчев вече имат дъщеря Карина, която се роди през 2023 г.

кадър: Фейсбук на гимнастичката

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