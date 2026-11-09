ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

US представител: На закрито Русия и Украйна са гъв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Меган Маркъл отмени участието с принц Хари пред Европарламента заради баща си

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

2604
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Меган Маркъл отмени съвместното си участие със съпруга си принц Хари, което двамата трябваше да направят пред Европейския парламент в Брюксел. Двойката трябваше да говори за безопасността на децата в интернет.

Причината за отказа на Меган, е че не се чувства достатъчно силна след ареста на баща си, съобщава ДПА.

Херцогинята ще присъства на събитието заедно с Хари, но е решила да не взема думата, след като в петък баща ѝ Томас Маркъл се яви пред съд в САЩ по обвинение в притежание на материали, свързани с насилие над деца.

„В момента тя не е достатъчно стабилна емоционално, за да се появява пред публика", разкрива източник на вестник „Телеграф", цитиран от БТА.

Във вторник Хари и Меган трябваше заедно да произнесат ключова реч пред ЕП. Това щеше да бъде първата публична поява на Меган, след се разбра за обвиненията срещу баща й. След промяната Хари ще държи сам слово при откриването на арт инсталацията Lost Screen Memorial („Мемориал на изгубения екран"), посветена на деца, загубили живота си вследствие на вреди, претърпени в интернет пространството.

Наскоро Меган каза, че е дълбоко разстроена от твърденията, че в бившия дом на баща ѝ са били открити материали със сексуално насилие над деца. Тя разкри, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо обезпокоителни твърдения за него.

Баща ѝ, който е бивш телевизионен режисьор по осветлението и оператор, не присъства на сватбата. Меган каза, че е решила да се дистанцира от него, за да защити децата си.

Меган Маркъл

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември