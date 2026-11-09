Меган Маркъл отмени участието с принц Хари пред Европарламента заради баща си

Меган Маркъл отмени съвместното си участие със съпруга си принц Хари, което двамата трябваше да направят пред Европейския парламент в Брюксел. Двойката трябваше да говори за безопасността на децата в интернет.

Причината за отказа на Меган, е че не се чувства достатъчно силна след ареста на баща си, съобщава ДПА.

Херцогинята ще присъства на събитието заедно с Хари, но е решила да не взема думата, след като в петък баща ѝ Томас Маркъл се яви пред съд в САЩ по обвинение в притежание на материали, свързани с насилие над деца.

„В момента тя не е достатъчно стабилна емоционално, за да се появява пред публика", разкрива източник на вестник „Телеграф", цитиран от БТА.

Във вторник Хари и Меган трябваше заедно да произнесат ключова реч пред ЕП. Това щеше да бъде първата публична поява на Меган, след се разбра за обвиненията срещу баща й. След промяната Хари ще държи сам слово при откриването на арт инсталацията Lost Screen Memorial („Мемориал на изгубения екран"), посветена на деца, загубили живота си вследствие на вреди, претърпени в интернет пространството.

Наскоро Меган каза, че е дълбоко разстроена от твърденията, че в бившия дом на баща ѝ са били открити материали със сексуално насилие над деца. Тя разкри, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо обезпокоителни твърдения за него.

Баща ѝ, който е бивш телевизионен режисьор по осветлението и оператор, не присъства на сватбата. Меган каза, че е решила да се дистанцира от него, за да защити децата си.