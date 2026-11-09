Пол Маккартни стана милиардер, вече е третият най-богат музикант в света

Бившият член на „Бийтълс" отстъпва по богатство единствено на Джей Зи и Тейлър Суифт

Пол Маккартни стана милиардер с богатство от 1,4 млрд. долара и вече е третият най-богат музикант в света. Оценката е на американското списание „Форбс", което представи финансовото състояние на легендарния музикант в първото издание на новия си бюлетин The Billie.

Бившият член на „Бийтълс" отстъпва по богатство единствено на рапъра Джей Зи, чието състояние се оценява на 2,8 млрд. долара, и певицата Тейлър Суифт с 2 млрд. долара.

Според анализа на „Форбс" значителна част от финансовата империя на Маккартни е изградена около музикалните права и издателския му бизнес. През 1969 г. той основава компанията MPL Communications, чрез която управлява своя каталог и придобива авторски права върху произведения на други изпълнители.

Сред ценните активи на компанията са каталогът на рок легендата Бъди Холи, произведения от бродуейски мюзикъли и десетки популярни коледни песни. Стойността на тези права се оценява на близо 250 млн. долара. Така Маккартни получава приходи не само от собствените си хитове, но и от изпълнението и използването на песни на други артисти.

Финансовият му успех е свързан и с наследството на „Бийтълс". Като един от четиримата членове на групата той притежава 25% от холдинговата компания Apple Corps. Според „Форбс" тя генерира над 50 млн. долара годишно от стрийминг, продажби на винилови плочи и рекламни артикули. Стойността на дела на всеки от членовете на групата или техните наследници се оценява на повече от 150 млн. долара.

Отделно Маккартни получава най-малко 10 млн. долара годишно от авторските права върху песните на „Бийтълс". През последните две десетилетия музикантът води продължителни юридически битки, за да си върне правата върху своето творчество. Според оценката на американското издание стойността на тези активи достига поне 200 млн. долара.

Приходите от музикалната му кариера също продължават да нарастват. Между 2022 и 2025 г. Маккартни изнесе 79 концерта в рамките на световното си турне Got Back. Към богатството му се прибавят и недвижими имоти във Великобритания и САЩ, както и колекция от произведения на изкуството с картини на Рене Магрит и Пабло Пикасо.

Както отбелязва „Форбс", Маккартни е сред музикантите, успели да превърнат творческото си наследство в мащабен бизнес. Самият той продължава да работи активно. През май тази година издаде своя 20-и самостоятелен албум The Boys of Dungeon Lane.

Животът му след разпадането на „Бийтълс" е в центъра и на документалния филм Man on the Run на режисьора Морган Невил. Продукцията проследява периода, в който Маккартни създава групата „Уингс" и изгражда нова кариера извън сянката на легендарната четворка.