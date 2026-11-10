Отново е време за Черен петък с „Книгата"

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Зарадвайте децата с коледните книжки за Зайчето Питър. В каталога на издателството има три нови подаръчни издания „Снежната Коледа на Питър", „Приказки за природата" и „5-минутни приказки със Зайчето Питър". Със своя чаровен герой Зайчето Питър, познат и обичан от поколения деца, книгите насърчават малките читатели да наблюдават, да задават въпроси и да откриват красотата на света около себе си. Страница след страница те се срещат с любопитни природни истории и научават повече за растенията, животните и сезоните, докато следват Питър в неговите малки, но вълнуващи приключения.

„Любимите песни и стихове, които ни правят българи" е ценно издание за всеки дом, всяка библиотека и всяко училище – защото българската памет трябва не само да се пази, но и да се предава на следващите поколения. Томът излиза под номер 2 в поредица „Ооо, познай България", след „Светините, пред които се прекланя всеки българин". За предварителни поръчки е налична и третата книга „Чудотворните икони в България", в която се разкриват историите на най-известните български икони. Сред тях са „Света Богородица Одигитрия" в Рилския манастир, „Богородица Портаитиса" в Роженския манастир, „Света Богородица Троеручица" в Троянския манастир, „Света Богородица Умиление" в Бачковския манастир, „Богородица „Достойно есть" в „Св. Александър Невски" и др.

Сред актуалните заглавия на годината, които ще са с 30% намаление, са и романите на Ерика Джеймс, Аманда Проуз, Аманда Гиърд, както и откритието на годината – Елинор Бюканън, чиято първа книга от поредица „Четирите сестри" е продадена вече на над 30 езика по света. Книгите на професор Сотир Марчев също са налични и с намаление: „Бъдете здрави. Как", „Любимите ми медицински вицове", „Как се разчита ЕКГ", „Любимите ми медицински афоризми". Подходящи за по-луксозни подаръци са комплект „Хрониките на Нарния", „Българска енциклопедия ВИНОТО", „Граф Монте Кристо" – луксозно издание, „Гунди – какъвто не го познавате", „Световна футболна енциклопедия от Румен Пайташев, Математическите читанки и Букварчета, книгите от поредица „Златни детски книги" и много, много други.

ВАЖНО: доставката е фиксирана на 3,58 € за цялата страна независимо от стойността на поръчката. Промоционалната акция „Черен петък" не важи за вече намалени книги.