С идването на есента не е задължително да прибираме куфарите до следващото лято. Сезонът е чудесен момент да сменим ежедневния маршрут с нова посока – към място с повече слънце, нови вкусове и различни преживявания. А изборът е голям – от тропическите плажове на Бали и Тайланд през близка Турция до колоритна Япония и впечатляващите пейзажи на Швейцария.

Където и да ни отведе пътуването, възможността да останем свързани вече е естествена част от него. Телефонът е карта в непознатия град, достъп до билети и резервации, преводач и най-бързият начин да споделим преживяното с хората у дома. А когато плановете се променят в движение, достъпът до интернет дава свободата да изберем следващата спирка и спокойствието да се наслаждаваме на пътуването.

Тази есен Vivacom предоставя повече възможности за свързаност по време на пътуване с роуминг пакетите Travel Pass. До 30 ноември частните и бизнес мобилните клиенти с планове Unlimited могат да се възползват от допълнителен 1 GB мобилен интернет на същата цена във всички 7- и 15-дневни Travel Pass пакети. Така 7-дневните пакети включват 4 GB вместо досегашните 3 GB, а 15-дневните – 6 GB вместо 5 GB. Предложението обхваща над 70 разнообразни дестинации по света и осигурява повече възможности за навигация, достъп до билети и резервации, използване на онлайн услуги и поддържане на връзка с близките.

Travel Pass обхваща над 70 дестинации по света, като изборът на пакет зависи от държавата и продължителността на пътуването. Достатъчно е клиентите да въведат в търсачката на сайта дестинацията, до която ще пътуват, за да разгледат наличните за нея пакети.

Пакетите могат да бъдат активирани през My Vivacom, като клиентите изберат съответната мобилна услуга и отворят секцията „Проверка и управление на услугата“.

А посоката остава въпрос на личен избор.Eто и пет идеи за следващата дестинация.

Бали и Тайланд са сред възможностите за тези, които искат да продължат лятното настроение и през есента. При пътуване до тези дестинации клиентите могат да изберат пакет с 4 GB мобилен интернет за 7 дни на цена 12 евро или 6 GB за 15 дни за 19 еврос ДДС.

Турция е вариант за пътуване по-близо до България. За страната са налични пакет с 4 GB за 7 дни на цена 9 евро,6 GB за 15 дни за 15 евро, аза по-кратък престой 1 GB за един ден на цена 3 еврос ДДС.

Япония е избор за пътешествениците, които искат да посетят по-далечна дестинация. За страната са налични 4 GB мобилен интернет за 7 дни на цена 21,50 евро или 6 GB за 15 дни за 31,50 еврос ДДС.

Швейцария предлага още една възможност за есенно пътуване. За нея важат същите условия за мобилен интернет като при пътуване до Бали и Тайланд.

Независимо от избраната посока, Travel Pass предоставя възможност за използване на мобилен интернет в роуминг, както и преференциални цени за разговори и допълнително потребление на мобилни данни според избраната дестинация. Фиксираните цени на пакетите дават възможност за по-добро планиране на разходите.

Активирането става бързо и лесно през приложението My Vivacom. Клиентите трябва да влязат в профила си, да изберат съответната мобилна услуга и да отворят секцията „Проверка и управление на услугата“, откъдето могат да активиратподходящия Travel Passроуминг пакет.Така остава само да се насладят на пътуването със спокойствието, че разполагат с мобилен интернет за навигация, резервации и връзка с близките си, където и да ги отведе следващото приключение.

Повече информация за Travel Pass пакетите и условията за ползване можете да откриете на vivacom.bg.