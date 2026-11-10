„Агрипина" от Хендел за първи път в България

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На 27, 29 ноември, на 4 и 6 декември в Софийската опера и балет

В сътрудничество с Хенделовия фестивал в Хале, Германия

„Агрипина" от Георг ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ е блестяща барокова опера, изпълнена със страсти, с борба за власт и човешки амбиции. В центъра на историята е императрица Агрипина – властна и изключително находчива жена, която използва всички средства, за да осигури престола на своя син Нерон.

Със своята изящна музика, виртуозни арии и ярки драматични образи операта разкрива свят, в който любовта, политическите игри и жаждата за власт се преплитат в завладяваща сценична история.

„Агрипина" е произведение, което впечатлява със своята музикална красота, театралност и неподвластна на времето актуалност.

В ролята Агрипина ще дебютира Ромелия Лихтенщайн . Певицата е българка.

Родена е в София, израства в Рощок и започва да пее на деветгодишна възраст, в ролята на Първото момче във „Вълшебната флейта" на Моцарт. След стажантство като сестра, грижеща се за деца, тя учи пеене в консерваторията „Феликс Менделсон Бартолди" в Лайпциг, Германия. По време на първия ѝ ангажимент в операта в Кемниц, Германия, изключителният диапазон на сопраното ѝ вече се забелязва – там, тя изпява Розина в „Севилския бръснар" на Росини, Сандрина в „Мнимата градинарка" на Моцарт и три женски роли в „Хофманови разкази", на Офенбах. Печели първото място в певчески конкурс за млади оперни певци в Германия и наградата „Моцарт", на международния конкурс „Франциско Винас", в Барселона, Испания.

В останалите роли:

Клавдий – Ки-Хън Пак

Нерон : Леандро Мациоте – контратенор

Отон – Кристофър Ейнзли – контратенор

Палант – Ларс Кондрад

Нарцис: Цвета Сарамбелиева

Лесбо – Антон Андреев

Диригент: Константин Тринкс

Режисьор : Уолтър Сътклиф