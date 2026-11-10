На 12 ноември почитат Валерѝ Попова в клуб „Рихард Вагнер"

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На 12 ноември от 17:30 ч. в клуб „Рихард Вагнер" на Софийската опера ще се отдаде почит на Валерѝ Попова. Тя е забележителна артистична личност, оставила ярка следа в българското и световното изкуство. Това съобщават от Софийската опера.

"Нейните талант, красота на гласа, силното й присъствие и драматично майсторство, култура и финес продължават да бъдат част от духовната памет на музикалната сцена.

Ще бъде представен двойният албум съдържащ 23 арии, дует с Александрина Пендачанска и 2 песни.

Ще бъде прожектиран и филм за Валерѝ Попова.

Заповядайте!

(Вход от ул. „Раковска"), заявяват още оттам.