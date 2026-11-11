Спектакъл в нощното небе – ярки огнени кълба още тази вечер над България

Две редки небесни явления в рамките на седмица ще могат да се наблюдават и у нас. Още тази вечер има шанс да видите падаща звезда и да си намислите желание, защото над страната ни ще проличи ясно пикът на метеорния поток Северни Тауриди. Той е известен не толкова с огромния брой падащи звезди, колкото с ярките метеори, които внезапно проблясват в тъмнината като огнени топки. Някои от тях са толкова ярки, че могат да засенчат за кратко дори околните звезди.

Втората космическа атракция ще е в ранните часове на 15 и 16 ноември. Тогава Марс и Юпитер ще се сближат видимо на небосклона. Двете планети ще изглеждат почти като съседи в космическата шир, въпреки че в действителност между тях ще продължават да стоят милиони километри. Особено впечатляваща ще бъде гледката преди изгрев, но за да я видите добре, изберете място извън града, далече от уличните лампи и светещите реклами.

Колкото по-тъмно е небето, толкова по-добри са шансовете да забележите и метеорите. За наблюдението не е необходим телескоп - достатъчни са ясното време, откритият хоризонт и малко търпение.