Джордан Фишър ще изиграе Принс в мюзикъла "Пурпурен дъжд"

През март следващата година на сцената на Majestic theater ще дебютира мюзикълът "Пурпурен дъжд" по едноименния филм от 1984г.

Във филма главната роля на Момчето (The Boy) е изпълнена от самия Принс, а в мюзикъла тя ще е поверена на актьора Джордан Фишър. Това не е първата му изява в музикалния театър. Той има роли в "Хадстаун", "Суини Тод", "Хамилтън" и други. Очаква се да бъде обявен и останалия състав на мюзикъла, пише БТА.

Историята разказва за живота на талантливо момче, което бяга от проблемите вкъщи чрез музика. Той е фронтменът на група "Революция". Филмът проследява и любовната му история с певицата Аполония. Действието се развива в град Минеаполис.

Филмът печели "Оскар" за музиката си, а саундтракът е отличен с две награди "Грами". Части от песните са и най-големите хитове на Принс като Let's Go Crazy, When Doves Cry и Take Me With U ("Нека да полудеем", "Когато гълъбите плачат" и "Вземи ме с теб").

Принс е едно от най-големите имена на музиката на 20-ти и 21-ви век. Той създава уникално звучене, което е известно като "минеаполски звук". Шестият му албум Purple Rain (Пурпурен дъжд) и едноименният сингъл се считат за върха на кариерата му. Той умира през 2016г. след кратко боледуване на 57 години.