Меди - от ромската махала в Сандански до голямата сцена

Мехмед Гогов извървя пътя без шумните провокации, с които попфолкът печели публика

Баща му го изпраща да учи тамбура в Широка лъка, телевизионни формати го отхвърлят, а Галена първа го подкрепя

В попфолка скандалът отдавна е нещо повече от случайна неприятност. Понякога е реклама, друг път е внимателно премислен начин една песен да бъде забелязана, преди изобщо някой да я е чул. През годините жанрът създаде цяла култура на провокацията, в която личният живот на изпълнителите често се оказваше по-важен от музиката им.

И тъкмо затова историята на певеца Меди е любопитна. Защото той успя да стигне до върха, без да превръща пошлостта в своя запазена марка. Не че около него никога не е имало клюки, любовни истории или публични спорове. Имало е. Но те не са основният продукт, който предлага на публиката. Меди продава нещо далеч по-старо и по-трудно за имитиране - чувството, че човекът, който пее за разбито сърце, поне веднъж наистина е преживял онова, за което разказва. Днес той е сред най-разпознаваемите лица на новото поколение попфолк изпълнители. Песните му звучат в нощните заведения, но и в автомобилите на хора, които иначе бързат да обяснят, че не слушат чалга. А пътят му до тази публика започва далеч от музикалните компании, телевизионните камери и лъскавите видеоклипове.

Мехмед Огнянов Гогов, както е истинското му име, е роден на 16 юни 1994 г. в Сандански. Израства в ромската общност на града, в семейство, което няма нищо общо с блясъка на шоубизнеса. Баща му Огнян се занимава със строителство, майка му е домакиня. И въпреки че по-късно певецът ще говори за предразсъдъците, с които се е сблъсквал, когато си спомня детството, той не го описва като нещастно. Напротив. В интервю за bTV през 2022 г. разказва, че родителите му са му осигурили всичко, от което едно дете има нужда. Това не означава непременно скъпи вещи или охолен живот. По-скоро семейна сигурност, внимание и усещането, че има на кого да разчита. До него расте и по-малкият му брат Сабатин, познат като Саби, който също поема към музиката и записва попфолк песни. Двамата имат общи спомени не само от детските години, но и от спортните занимания. Преди музиката окончателно да вземе превес, Меди се увлича по футбола и джудото. На пръв поглед нищо не подсказва, че след години ще стои пред хиляди хора, които знаят наизуст всяка негова песен. Всъщност семейството му забелязва музикалните му заложби много преди широката публика. Баща му също обича да пее и именно той настоява синът му да получи сериозно образование. Решението го отвежда далеч от Сандански - в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка. Меди по-късно ще се шегува, че като малък правел достатъчно бели, за да реши баща му да го изпрати в гората. Зад шегата обаче стои едно от най-важните решения в живота му.

В родопското село бъдещият певец открива инструмент, който дотогава дори не познава добре - тамбурата. Той вече свири на китара, но обучението по народна музика отваря пред него съвсем различен свят. Учи специалност „Тамбура", упражнява се с часове и постепенно започва да гледа на музиката не като на приятно занимание, а като на професия. Любопитното е, че по онова време изобщо не си представя бъдещето си като попфолк звезда. Мечтае да се развива като инструменталист. Харесва поп музика и рап, а народните традиции започва да опознава сериозно едва в училището. Има дори история, която днес звучи почти невероятно. Като ученик си купува албум на Мишо Шамара и си навлича гнева на баща си. Самият Меди разказва, че е бил наказван заради музикалните си предпочитания. Момчето, което един ден ще се превърне в попфолк идол, тогава слуша съвсем различни изпълнители. Може би точно в това се крие една от причините музиката му по-късно да излезе извън тесните рамки на жанра. Той не идва от среда, в която единствената му цел е била да стане поредният певец по дискотеките. Познава народната музика отвътре, свири на инструменти и има слух за различни стилове.

Но образованието не го предпазва от отказите. Първият сериозен опит да бъде забелязан от широката публика идва през 2013 г., когато участва в „Гласът на България". Тогава е едва на 19 години и се представя със собственото си име. Попада в отбора на Миро, а впоследствие работи и с Данчо Караджов. До голямата победа не стига. Същата година опитва късмета си и в X Factor. Този път отговорът е още по-категоричен - не продължава напред. В музикалния бизнес подобни откази понякога означават край на мечтата. Особено за млад човек, който няма зад себе си голяма компания, влиятелни продуценти или вече изградена публика. При Меди обаче не се случва така. Той продължава да търси своето място, макар успехът да идва далеч по-бавно, отколкото по-късно изглежда отстрани. Години наред името му остава непознато за масовата аудитория. Зад бъдещата звезда стои млад музикант, който още трябва да намери не само подходящите песни, но и смелостта да застане зад тях самостоятелно.

През март 2019 г. идва повратният момент. Меди започва да развива собствен канал в YouTube и представя „Само да те питам". Музиката е негова в съавторство с Александър Асенов, а текстът е на Анастасия Мавродиева. Това е песента, която постепенно го извежда от неизвестността. Няма нужда от измислен скандал или сложна рекламна история. Хората просто започват да я слушат, да я споделят и да запомнят гласа му. Следват „Върни ми сърцето" с Криси, „Мама не дава" с Десита, „Параноя" с Ваня и „Зарязан". Последната е свързана с лични преживявания - похват, който скоро ще се превърне в една от характерните особености на творчеството му.

През февруари 2020 г. излиза и дуетът с Константин „Майната ти, св. Валентин". Сътрудничеството с вече утвърден изпълнител разширява аудиторията му, а песента се задържа сред най-популярните заглавия в жанра. Това е моментът, в който Меди престава да бъде просто ново име, за което се говори. Започва да се превръща в артист, чието следващо парче се очаква. И все пак най-съществената промяна настъпва, когато разбира, че може да използва собствения си живот като материал за песните. Не непременно буквално, не като публичен дневник, а като източник на емоции, които публиката разпознава. В края на 2020 г. се появява „Да си тук". Баладата се превръща в един от най-големите му успехи. По-късно Меди разказва, че вдъхновението идва от болезнена любовна история и стари съобщения, които прочита отново. Думи, останали след раздяла, постепенно се превръщат в песен. Текстът е написан от Мариета Ангелова, а в музикалната реализация участва и самият той.

Тук се появява и Галена. Нейната роля в кариерата му не бива нито да се преувеличава, нито да се подценява. Когато двамата започват да работят заедно, Меди вече има собствени хитове и аудитория. Галена не го създава от нищото. Но му дава нещо, което за един сравнително нов артист е изключително ценно - доверието на голяма звезда. Тя участва във видеоклипа на „Да си тук", а през февруари 2021 г. двамата представят и акустична версия на баладата. Черно-бялото видео поставя на преден план гласовете им и показва колко добре могат да звучат заедно. Малко по-късно идва и „Скандал" - съвместният им проект, който превръща професионалното им партньорство в един от най-коментираните музикални тандеми на годината. Любопитното е, че скандалът тук е в заглавието и сюжета на песента, а не в действителните отношения между двамата. Галена подкрепя Меди и с идеи. Песента „Дивана" например е свързвана с нейно творческо предложение, а той неведнъж е търсил професионалното ѝ мнение. За изпълнител, който дълго е бил принуден да се доказва сам, подобно признание има значение. Но най-важното е, че не остава в сянката ѝ. В попфолка има немалко примери за млади певци, които стават известни покрай дует със звезда, а след това трудно успяват да изградят собствена идентичност. При Меди се получава обратното. Общите проекти с утвърдени имена увеличават популярността му, но публиката продължава да търси именно неговите самостоятелни песни.

През 2022 г. той предприема и следващата голяма крачка – създава собствената музикална компания Mega Star. Решението вече го поставя не само в ролята на изпълнител, а и на човек, който иска да участва в развитието на музикалния бизнес. Така Меди постепенно започва да променя положението си в индустрията. Вече не е младият кандидат, който чака някой да го избере на кастинг. Сам взема решения за музиката, която издава, за артистичния си образ и за професионалното си развитие. Паралелно с успехите обаче остава един въпрос, който го съпътства още от детството -отношението към произхода му. Меди никога не е крил, че е ром, нито че в различни периоди е усещал предубеждения заради името и средата, от която идва. В интервюта признава, че това понякога го е карало да се чувства длъжен непрекъснато да доказва собствената си стойност. Има нещо особено показателно в тази история. Човекът, който днес събира хиляди почитатели, е израснал с усещането, че за него може да се съди още преди някой да го е опознал.

Популярността не заличава подобни преживявания. Но може да промени начина, по който човек ги разбира. Вместо да се дистанцира от корените си, Меди постепенно започва да говори за тях по-открито. И може би това е един от по-важните аспекти на неговия успех. Не защото произходът сам по себе си прави музиката по-добра, а защото историята му показва колко малко може да има общо талантът с предварителните представи за човека. В личния си живот певецът също е преживявал раздели, а отношенията му с Моника Валериева, Десита и Селина са били предмет на широко медийно внимание. Не всички негови истории остават извън публичното пространство. През 2025 г. например Андреа публично оспорва начина, по който той разказва за създаването на „Да си тук", и заявява, че е дала идея за припева. Това обаче остава спор за авторския принос, а не основание да се пренаписва цялата история на песента.

Разликата между Меди и някои от най-шумните представители на попфолка не е, че животът му е лишен от конфликти. По-скоро е в това, че не изгражда цялата си кариера около тях. Не разчита постоянно на еротични провокации, публични вражди или сензационни признания, за да напомня за съществуването си. Предпочита новата песен да бъде новината. Показателен е и начинът, по който говори за самия жанр. Според него попфолкът през последните години се променя и става по-смислен. Меди не се срамува от музиката, която изпълнява, нито се опитва да я представя за нещо друго. Напротив, защитава мястото ѝ в балканската култура и признава, че голяма част от хората, които публично я отричат, всъщност я слушат. Неговото собствено творчество стои някъде между традиционния попфолк, модерната поп балада и характерната за Балканите емоционалност. Именно това му позволява да достигне и до публика, която не би определила себе си като почитател на чалгата.

През 2026 г. историята му придобива още един символичен обрат. Певецът става треньор в „Гласът на България" - същия телевизионен формат, в който като 19-годишен младеж някога е търсил одобрение. Човекът, който преди години е чакал някой да обърне стола си, вече е този, който решава дали да го направи за друг млад талант. А през ноември същата година интересът към концертите му в „Арена София" показва колко далеч е стигнал. Билетите за обявените му концерти през март 2027 г. са изкупени с изключителна скорост, а организаторите добавят още две нови дати. Трудно е да си представим по-голяма разлика между момчето, което някога получава отказ на музикален кастинг, и артиста, за когото хиляди хора едновременно се опитват да купят билети. И въпреки това най-интересното в историята му не са разпродадените зали, гледанията в YouTube или дори собствената му продуцентска компания. А фактът, че е постигнал всичко това, без да се отказва от музикалната си идентичност, с която е започнал.

За едни Меди ще си остане попфолк певец. За други - един от най-добрите гласове на своето поколение. Но ако се погледне отвъд етикетите, биографията му разказва за нещо много по-обикновено и затова по-ценно: за едно момче, което първо се е научило да свири, после да приема отказите и чак накрая - да бъде звезда. В жанр, в който често най-шумният печели вниманието, Меди намери начин да накара хората да го слушат. И това вероятно е най-голямото му постижение.