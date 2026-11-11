Драматичен театър "Гео Милев" от Стара Загора се включва в Европейската нощ на театрите с представлението на "Иконите спят"

На 21 ноември 2026 г., събота, България отново ще се превърне в сцена на театралното изкуство с четиринадесетото издание на Европейската нощ на театрите. Всяка трета събота на ноември инициативата обединява артисти, театрални институции и публика в празник на сценичното изкуство, вдъхновението и споделените емоции.

Тази година в събитието се включват около 10 български градове с близо 70 инициативи, сред които театрални спектакли, оперни и куклени представления. Част от театралната карта на празника ще бъде и Стара Загора, съобщиха от драматичен театър "Гео Милев", който кани старозагорската публика на спектакъла „Иконите спят" от Елица Йовчева, която освен автор е и режисьор на постановката. Представлението ще започне в 19:00 ч. на сцената на Културен център – Стара Загора.

"Иконите спят" ни връща към последните месеци от живота на Гео Милев и неговото най-близко обкръжение – Мила Геомилева, Николай Хрелков, Христо Ясенов, Марко Марчевски и Георги Шейтанов. Това е история за времето, в което личният избор се превръща в изпитание, за ежедневните битки и трудните решения, за смелостта да отстояваш убежденията си и за волята да твориш въпреки ограниченията. История за силата на духа, за човешката цена на свободата и за безусловната вяра в нея.

Със своята силна емоционалност и въздействащ сценичен разказ спектакълът отправя към публиката послание, което остава актуално и днес – за свободата като вътрешна необходимост и за отговорността да отстояваш правото си да бъдеш свободен.

По повод Европейската нощ на театрите спектакълът ще бъде представен на символичната цена от 5 евро.