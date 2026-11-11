The Neighbourhood идват за първи път в България през юни догодина

Един от най-разпознаваемите хитове на алтернативната сцена - Sweater Weather, ще звучи на живо в София през следващото лято. Неговите изпълнители The Neighbourhood пристигат за първи път в България на 23 юни догодина като част от дебютното издание на Release Sofia Festival. Концертът ще бъде в Sofia Live Park - нова фестивална локация в парка на летище „Васил Левски". Очевидно и у нас бандата има много почитатели, защото тази сутрин бяха пуснати предварителни билети, които бяха изкупени веднага.

Създадена в Калифорния през 2011 г., групата печели международна популярност с характерното съчетание на алтернативен рок, поп и R&B, потопени в меланхолично звучене и отличителна черно-бяла визуална естетика. Големият пробив идва с Sweater Weather от дебютния албум I Love You (2013). Повече от десетилетие по-късно песента продължава да привлича милиони слушатели и се доближава до 5 милиарда прослушвания в Spotify.

Сред другите популярни парчета на The Neighbourhood са Daddy Issues, Softcore, Reflections и You Get Me So High, всяко от които има над милиард слушания в платформата. След албумите Wiped Out! (2015), The Neighbourhood (2018) и Chip Chrome & The Mono-Tones (2020) музикантите се завърнаха през 2025 г. с петия си студиен проект (((((ultraSOUND))))).

Софийският концерт е първото обявено събитие от Release Sofia, който пренася в България концепцията на утвърдения гръцки фестивал Release Athens. От създаването си през 2016 г. той е посрещнал над милион меломани и е представил повече от 260 артисти. Амбицията на организаторите е софийското издание да се превърне в ежегодна музикална среща с участието на големи международни и български изпълнители.

Още артисти за 23 юни ще бъдат обявени в следващите месеци.