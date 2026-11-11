Вижте как Григор и Ейса купонясват в Мексико (Видео)

Григор Димитров и Ейса Гонзалес се отдадоха на купон в Мексико. Актрисата заведе българина в родината и веднага го вкара в ритъма на купона.

Ейса заведе Гришо в традиционен местен ресторант и го запозна с част от своите мексикански приятели. Всичко започна спокойно със снимки край масите, но с течение на времето настроението все повече се вдигаше. По едно време всички станаха и започнаха с танците, като най-активна бе Ейса. От своя страна Гришо опитваше да хване ритъма, като за първи път се справи не лошо.

"В България имаме много различни танци", провикна се танцуващият Гришо в разгара на купона. Накрая той написа и послание в ресторанта и благодари за чудесната храна. Най-добрият ни тенисист видимо се забавляваше с веселата компания, с която се отдадоха и на настолни игри. Българинът показа как играят на популярната парти игра с асоциации "Кодови имена".

Григор и Ейса пристигнаха преди два дни в родината на мексиканката, като още на летището бяха посрещнати от журналисти. Без излишни скрупули, репортерите попитаха двойката дали планира сватба. Ейса прехвърли топката в полето на Григор с думите "Не се поддавай на напрежението, скъпи!". Българинът не се притесни и откровено отговори на въпроса, намеквайки, че скоро наистина могат да са семейство.

"Говорили сме, обсъждали сме тази възможност! Може скоро да се случи", каза Димитров преди двойката да се отдалечи от репортерите.

За Гришо интересните дни в Мексико тепърва предстоят. Той ще прекара време със семейството на Ейса, а освен това ще се срещне с шаман в Мексико сити. Димитров ще се подложи на ритуално пречистване с ароматни билки, които според местните абсорбират негативната енергия и да привличат положителна такава.