Хермина Азарян: Преди 40 г. “Киномания” отвори прозорците към западния свят, днес връщаме младите в салона

Слоганът ни "Внимавай в картинката" не е размахване на пръст, а призив: отдай се, потопи се и се довери на големия екран и разказа

Поколения израснаха с филмите на фестивала, формираха своя вкус и изграждаха отношението си към киното, казва изпълнителният директор на НДК Ия Петкова

- “Киномания” празнува 40 години от създаването си. Как се промени фестивалът за всичките тези години, но и как успява да запази своята идентичност, г-жо Азарян?

- Вярвам и съм убедена, че за тези 40 издания в периода от 1987 г. до ден днешен сме успели да запазим духа и идеята на Световната кинопанорама. Тогава тя е била организирана и представена като културното събитие, което отваря прозорците към западния свят и световната култура. Това е имало огромен отзвук сред зрителите и е надхвърлило очакванията на самите организатори.

С годините комуникациите напреднаха толкова много, че когато поискаш да гледаш даден филм, е достатъчно само да се поинтересуваш и вече можеш да го видиш дори през телефона си. Това до известна степен усложнява нашата роля, защото самият зрител стана много по-взискателен, по-знаещ, вече е гледал много филми.

- За тези 40 години как се променя зрителят, какво харесва да гледа и какво търси днес?

- Около ковид пандемията и затварянето се наблюдаваше тотален отлив от киносалоните и театрите. Хората смениха начина си на живот, станаха по-затворени и получаваха културната и обществената информация, която ги интересува, основно през медиите, телевизията и интернет.

Постепенно обаче нещата се връщат към нормалното. От година-две насам наблюдаваме завръщане на интереса към гледането на филми в зала. Защото там удоволствието и преживяването са съвсем различни. Дългогодишният директор на фестивала в Кан Жил Жакоб много хубаво описва това в книгата си. Той разказва откога идва любовта му към киното. По думите му той бил мързеливец, казва, че нямал кой знае какви интереси, но обичал да ходи на кино, защото там се чувствал най-защитен и най-добре. “Чувствах се като в утробата на мама, казва той, в тъмната зала със светещия екран, аз съм отдаден единствено на светлината от екрана и всички онези шумове, проблеми и сътресения извън кинозалата остават някъде встрани”. Това отличава киносалона от гледането на филм вкъщи на лаптопа или телевизора.

Това ни прави още по-отговорни. Следваме духа на “Световната кинопанорама” и продължаваме да предлагаме на нашите зрители най-интересното и коментираното за годината. Самият период на фестивала - ноември, навремето е бил много далновидно избран от Людмил Стайков. Тогава големите международни фестивали вече са приключили и ние имаме шанса да покажем съвсем горещи заглавия. Тази година например показваме филмите, отличени с най-престижните награди. “Лентата “Фиорд” е със “Златна палма” от Кан, “Непозната жена” със “Златен лъв” от Венеция и “Жълти писма” със “Златна мечка” от Берлин. Кадър от политическия трилър “Минотавър” на режисьора Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан.

- Каква е публиката на “Киномания”?

- През този дълъг период фестивалът изгради своя вярна публика, която ни има доверие. Това са хора, до голяма степен възпитани от фестивала. Те вече са в една по-зряла възраст, а нашето искрено желание е да множим тази публика - и слава богу, успяваме. През последните години младежите в залите видимо се увеличават.

- Как успявате да привличате младата аудитория, която гледа филми основно онлайн в най-различни стрийминг платформи?

- Това се дължи на селекцията на заглавия. Нашият селекционер и програматор Христо Христозов поставя специален фокус върху търсенето на режисьори и филми открития, които да привлекат младите. Той следи от какво се вълнуват те.

Освен това тази година имаме и специален раздел – “Младите говорят”, в който представяме режисьорски дебюти на съвсем млади творци, чийто път тепърва предстои, но са били забелязани по международни фестивали. Ние им даваме форум да се представят, те от своя страна също водят млада публика, която се вълнува от техните теми.

Другата важна посока е инициативата на фондация “Имам идея”, която стимулира, подкрепя и мотивира интересите на младите в киното. От миналата година учредихме едногодишна стипендия на името на Владимир Трифонов за млади хора - не само кинотворци, студенти в киноспециалности, а и от други университети, но с траен и сериозен интерес към киното. Първият отличен стипендиант учи философия в Софийския университет, но неговата страст е киното и той се занимава задълбочено с история на киното. Тази година също вече има отличен носител на стипендията.

Стипендията е на името на нашия приятел Владимир Трифонов, който ни напусна внезапно. Той беше с филологическо образование, но посвети целия си живот на киното. Той беше дълги години душата и вдъхновителят на фестивала.

- Как се избират филмите, които да бъдат представени?

- Христо Христозов пътува редовно и посещава трите най-големи европейски фестивала: “Берлинале” през февруари, в Кан през май и във Венеция в края на август и септември. Там става подборът на филми. През годината следим какво се снима, дали филмите ще са готови. Финалният подбор става на фестивалите, когато Христо гледа самите филми. Там се осъществява и контакт с лицензоносителите и продуцентските къщи. Впоследствие мотивираме и българските независими дистрибутори да закупят именно тези филми, които са най-стойностните заглавия, за да достигнат те до България.

- Има ли обща водеща тема в тазгодишната селекция?

- Не знам дали водещи са темите, по-скоро изборът се прави спрямо самите режисьори и техния почерк. Аз лично подбирам според режисьора. Темите вървят заедно със създателите. Тази година в много от филмите отчетливо присъстват темите за насилието - домашното насилие и борбата за правата на жените, както и темата за тоталното разделение в света и завръщането на диктатурите.

Творците са онази душевна мембрана, която улавя темите и ги изразява, стига зрителите да имат сетивата да ги почувстват. Времето, в което живеем, естествено, диктува темите на големите творци. Джон Малкович и Сам Рокуел във филма на Мартин Макдона “Див кон девет”. От международния филмов фестивал във Венеция Малкович спечели престижната награда Coppa Volpi за най-добър актьор.

- Тазгодишният слоган “Внимавай в картинката” е много любопитен. Какво послание носи?

- Този слоган е свързан точно с идеята да върнем хората в залата. Когато гледаш филм на телефона, лаптопа или пред телевизора, няма как да се отдадеш 100% на преживяването. Вкъщи телефонът звъни, някой те вика за вечеря, битовизмите те разсейват... “Внимавай в картинката” не е размахване на пръст, а призив: отдай се, потопи се и се довери на големия екран и разказа.

- Откриването на фестивала е с документалния филм “Киномания: Началото”. Каква е историята зад създаването на лентата?

- Автори на филма са доказаният тандем Георги Богданов и Борис Мисирков. Преди една година, мислейки за предстоящото юбилейно издание на “Киномания”, търсехме как може да покажем на зрителите какво представлява фестивалът. Искахме да създадем нещо, което да провокира паметта ни. Ние в България помним до три дни и някой трябва да припомни. Стигнахме до идеята за кратко документално филмче. Продуцентите приеха поканата ни и заданието беше “началото”. “Световната кинопанорама” е имала ефекта на културна революция в страната ни. Много се радваме, че Людмил Стайков участва във филма и увлекателно разказва за старта през 1987 г.

- Каква е ролята на Националния дворец на културата за съхраняването и развитието на “Киномания” през всичките тези 40 години?

- Фестивалът е продукция на Националния дворец на културата. Дължим огромна благодарност, защото през трудните години, ръководствата никога не поставиха под съмнение провеждането на фестивала. Първо Владислав Панов през 1987 г., а след това Христо Друмев, който най-дълго ръководи НДК и успява да изведе институцията през критичните години. Всички ръководства даваха зелена светлина на мен и на Владо Трифонов да работим. Този принос не трябва да се пренебрегва.

Вече трета година имаме чудесно партньорство между НДК и фондация “Имам идея” – ние поемаме оперативната работа, организацията, финансирането и селекцията, а НДК стои стабилно зад нас. Това става възможно благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата, Изпълнителна агенция “Национален филмов център” и не на последно място – Столичната община, както и техния Календар на културните събития.

- Едно от най-очакваните заглавия е “Див кон девет”, който ще има премиера тази вечер. Какво представлява филмът?

- Това е най-новият филм на Мартин Макдона, страхотен е и го препоръчвам. Бидейки верен на стила си, Макдона става все по-зрял и малко като че ли тъжен, но филмът не е такъв. Участва великолепен актьорски състав. А само как играе Джон Малкович! Това е ролята на живота му. Той е невероятен актьор, ако образът му в “Опасни връзки” го направи суперзвезда, сега тази роля е следващият огромен връх в кариерата му.

- Неведнъж сте казвали, че вашата максима е проста - избирате филми, които лично на вас ви харесват и искате да покажете на приятели. Какво откроявате от българското кино в тазгодишната програма?

- От българските заглавия показваме “Черни пари за бели нощи”, отличен на фестивала “Златна роза”, на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Който е гледал филмите им “Урок” и “Слава”, познава техния стил - между комедия и драма. Филмът е изключително актуален, с прекрасен актьорски състав - Таня Шахова спечели наградата за женска роля на “Златна роза”, а Иван Савов си поделя отличието за мъжка роля с Галин Стоев. Това е зрителски филм и мисля, че ще бъде интересен за нашата публика.

Показваме и документалния филм “Невидимото”, посветен на Димо от група P.I.F. Вдъхновен е от спектакъла “Невидимото дете”, който беше представен преди броени дни в зала 1 на НДК. Филмът показва процеса на създаване на този великолепен спектакъл, който е с музиката на група P.I.F., а историята на Туве Янсон за невидимото дете е представена като духа и музиката на Димо.

Тази година имаме и нова секция “Младите говорят”, която представя млади български талантливи режисьори, осъществихме я с подкрепата на фондация “Лъчезар Цоцорков”. Кадър от “Фантомът на операта” на Александър Кастанети, с лентата ще бъде открит Фестивала на френския филм на 16 ноември от 19 ч.

- Какво още предстои като акценти, гости и съпътстващи събития?

- Филмите са толкова много и всички са хубави. За 16-а година в рамките на фестивала организираме Фестивала на френския филм. Той се открива на 16 ноември в зала 1 с прожекция на “Фантомът на операта” - красив филм с много красиви актьори, музика. Препоръчвам горещо! Сред френските заглавия има и внушителен филм в две части, посветен на Шарл дьо Гол. Той обхваща дълъг исторически период.

Ще имаме много срещи с екипа на филми. Изключителен гост на тазгодишното издание ще бъде известният режисьор, документалист и историк на киното Марк Казънс. Той е познат на публиката с мащабните си документални поредици. Последната му е посветена на документалното кино и проследява от 60-те години до ден днешен. Той е изключително интересен, с неверотен подход към представянето, анализа на темата. Самият Марк Казънс ще се срещне със зрителите след прожекциите в кино “Одеон” и кино “Люмиер”. Имаме желание да направим и специална среща със студенти от киноспециалностите.

- Къде и как зрителите ще могат да гледат заглавията от фестивала?

- В София прожекциите са във всички емблематични арткина – зала 1 на НДК, кино “Люмиер”, Дом на киното, филмотечно кино “Одеон”, “Влайкова”, Културен център G8, зала “Славейков” на Френския институт, както и в салоните на Cinema City Paradise и Cine Grand. Извън столицата фестивалът гостува в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград.

А киноманите от цялата страна, които живеят в по-малките градове и нямат възможност да посетят тези зали, биха могли да гледат филмите в нашето онлайн издание Neterra.TV+, където от 20 ноември до 6 декември ще бъдат достъпни 19 специално подбрани заглавия. Пълната програма е качена на официалния ни сайт kinomania.bg.

- Как виждате бъдещето на фестивала?

- Мисля, че пътят ни е правилен. Времето, публиката ще ни дадат знак, но важното е да не губим интереса си, да запазим сетивата си отворени за това, което публиката и младите хора ни казват.

Ия Петкова, изпълнителен директор на Националния дворец на културата:

Ия Петкова, изпълнителен директор на Националния дворец на културата

Поколения израснаха с филмите на фестивала,

формираха своя вкус и изграждаха отношението си към киното

В сърцето на Националния дворец на културата “Киномания” има специално, запазено място. Още в далечната 1987 година, когато стартира първото му издание, тогава се нарича “Световна кинопанорама”, градът започва да живее с вълненията на голямото кино. Фестивалът се превръща в знаково събитие, защото представя невижданите дотогава световни заглавия и най-добрите български филми. Желаещите са толкова много, че пред билетния център на НДК се извиват огромни опашки още от малките часове на деня. Кинопрожекциите в зала 1 и сегашното кино “Люмиер” събират хиляди почитатели, изкушени от магията на седмото изкуство.

Вече 40 години “Киномания” ни среща с най-доброто от световното кино, отвежда ни отвъд границите на познатото, провокира мисленето ни, разширява представите ни и ни напомня за магията на големия екран, която превръща личните истории в споделени преживявания.

Поколения израснаха с филмите на фестивала, откриваха чрез тях непознати светове, формираха своя вкус и изграждаха отношението си към киното като изкуство. За някои “Киномания” е спомен от младостта, за други – трепетно очакване, а за днешната публика – възможност да открие онова, което утре ще се превърне във филмова класика.

Тази година е много специална за Националния дворец на културата, който стана на 45, а емблематичните фестивални формати “Киномания” и Новогодишният музикален фестивал отбелязват 40 години от своето създаване. Има нещо особено вълнуващо в това съвпадение. То е доказателство за силата на традициите, устояващи на времето, но и за способността за надграждане и развитие, привличащи нови публики. Тази приемственост е част от мисията на НДК – да поддържа културното наследство и едновременно с това да бъде отворен към новото, смелото и стойностното.