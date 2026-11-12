Виола Каравелова и Йосиф Хербст - любов по време на терор

Стройна, с изтънчени жестове и пламтящи очи, актрисата Надя Керанова ни представя драмата на прочута жена в България от 20-те години на миналия век в моноспектакъла “Седем нощи на Виола Каравелова”. Мястото е зала “Апостол Карамитев” на четвъртия етаж на Народния театър.

Когато прочетох, че предстои такава премиера, взех да търся и чета за Виола Каравелова и, признавам си, установих колко малко знам, а и изобщо всички знаем за нея. Останала в сянката на прочутите си родители Петко и Екатерина Каравелови, както и на по-малката си сестра - Лора, съдбата на тази красива, образована, интелигентна жена е забулена в забвение.

Автор на текста за този спектакъл, който съчетава документална достоверност с елементи на реквием, е Боян Крачолов. Той е извършил огромна изследователска работа, очевидно

ровейки се в архивите и

превръщайки документите в драматургия

Крачолов е един от най-талантливите млади режисьори, дипломирал се при проф. Иван Добчев и защитил по-късно докторантура в НАТФИЗ. Но талантът му на разказвач се преборва за доминация и Крачолов издава през 2017 г. книгата с разкази “Църква от сънища”. Печели “Аскеер 2017” за изгряваща звезда за спектакъла “Това не е Хамлет”. Има после още няколко номинации и за “Аскеер”, и за “Икар”, като поделя равностойно таланта и заниманията си между драматургията и режисурата. Всичките тези отличия стимулират Народния театър да го покани през 2024 г. в своя щат.

Интересното е, че Крачолов с театралното сдружение “Конклав” вече е поставял “Нирвана” на Константин Илиев. Вероятно тогава се заинтересува от съдбата на дъщерите на Петко Каравелов (“Нирвана” е блестящо театрализирана трагична среща между Яворов и Лора Каравелова). Още по-интересно е, че там ролята на Лора се изпълнява от Надя Керанова, която сега Крачолов кани да изиграе Виола.

Надя Керанова не е познато има за широката театрална публика. Тя завършва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2016 г. в класа на проф. Снежина Танковска, след което продължава обучението си с магистратура, специалност “Театрално изкуство и общество”. Дебютира на сцената на “Сфумато” като Лиза в Бесове по Достоевски (реж. Иван Добчев) и няколко сезона играе в Плевенския театър, влизайки в емблематични главни роли, избрана от Явор Гърдев и Александър Морфов. Може би оттам директорът Васил Василев я кани в Народния театър и дори беше лично на премиерата.

Виола се влюбва в журналиста с австрийско потекло Йосиф Хербст, талантлив публицист и създател на няколко вестника, жертва на репресиите след атентата в църквата “Св. Неделя” през април 1925 г. Тя се омъжва за него след един неуспешен брак и силна, пламенна любов, а

след изчезването му го търси

години наред

отчаяно до безпаметност. Именно тези години от съвместния живот на Виола и Йосиф Хербст и най-вече на издирването му, след като е арестуван и “изчезва безследно”, са сгъстени в седем нощи, в които борбената и същевременно безпомощна, пълна с надежда, но и с отчаяние млада жена очаква любимия си да се прибере вкъщи. Надя Керанова потъва в сърдечната немощ на своята героиня, отдала се изцяло на душевната си болка. Актрисата се лута на сцената в малката заличка на четвъртия етаж като птица в клетка, сблъсквайки се с безразличието, бездушието и цинизма на незаинтересовани отговорни лица, граждани и политици. Тя тича денем по улиците и се спира при всеки, показвайки снимката на изчезналия си съпруг, обикаля затворите да го търси, пише писма, иска обяснения. Нощем, съсипана и изтощена, тя халюцинира сцени със завръщането му, облича красива сатенена рокля, за да го посрещне, а когато разсъдъкът ѝ се замъгли напълно, излиза под нощния дъжд по бяла нощница. Кулминацията на това издирване с предизвестен край е сцената, в която тя

броди измежду трупове на обесени,

представени като висящи на закачалки шаячни балтони,

и пита къде тихо, къде крещящо: “Виждали ли сте Йосиф Хербст?”.

Крачолов е майстор в обиграване на сценичното пространство. В предишното му представление “Розенкранц и Гилденстерн” той успява да опитоми голямата сцена на Народния театър, което се удава на малцина. Тук, обратно, трябва да се вмести в оскъдно пространство. Върху него са издигнати открай докрай прозорци - прашни, мръсни, някои счупени от взрива при атентата в църквата “Света Неделя”. Актрисата се катери по первазите им. Отваря ги и се взира в тъмното, за да търси и чака мъжа си. Затваря ги, за да се скрие от тътена и пепелта навън. Порязва се на тях, превързва ръката си. Прозорците са разделителната линия между труповете, терора и ужаса навън и убежището вътре, където някога тя е била щастлива.

Режисьорът и сценографката Никол Трендафилова решават да покажат храма “Св. Неделя” като минимакет. Виола седи пред него, държи в ръцете си миниатюрни фигурки, сякаш току-що извадени от шоколадови яйца, мести ги и с тях прави възстановка на всичко случило се по време на кървавия атентат, сякаш да умислостиви чудовищното престъпление и последвалите репресии, отвличанията и убийствата на политически елит, творци и интелектуалци.

Актрисата изнася на крехките си плещи тежка роля. Всъщност три роли, защото тя е и Виола, и Йосиф Хербст, и разказвачът. Тя играе трескаво от първата до последната минута като човек, който сякаш знае каква ще е развръзката и това изначално е белязало поведението ѝ. Щеше ми се да е малко по-нюансирана в емоциите, през които преминава и за които разказва. А там са трагичните събития от личния ѝ живот, сред които смъртта на баща ѝ, сестра ѝ, малкото ѝ детенце, но и голямата, изпепеляваща сърцето ѝ любов с Йосиф Хербст. Вероятно със следващите представления Надя ще направи ролята по-своя и ще си позволи моменти на щастие, без те да се претопят в безспорно преобладаващия драматизъм в живота ѝ.

Представлението приключва без финална развръзка. Виола потъва някъде в мрака навън в търсене на съпруга си. Така сиво завършва животът ѝ на сцената. Според историческите сведения героинята полудява и в реалния живот не я спасяват нито грижите на майка ѝ, нито болногледачки, нито лекарства. В сценичния вариант би могло да се отработи по-силен финал като естествена градация на всичко случило се до него. Като цяло, спектакълът би спечелил от повече обрати, защото общият тягостен тон го прави малко равен. Но трябва да се признае смелостта на авторите да спрат в непозната ниша от българската история и да я пречупят през личната съдба и любовна история на една малко позната двойка общественици. Обзалагам се, че тя ще привлича и в бъдеще вниманието на театралите.