Всички българи заминават на работа в Англия, а ти идваш в България. Объркал си посоката – смее се българският господин, седнал до мен в самолета. Явно намира за много забавно решението ми да се преместя в България и да уча български. Трябва да призная, че докато седя тук, на път от “Хийтроу” за София, и аз започвам да се съмнявам в цялото си намерение. Никога не съм бил в България, не познавам никого в България и честно казано, не знам нищо за България. Не знам и дума български. Купих си малък разговорник на летището и единствената фраза, която научих досега, е “Връщам се от село”. Нямам ни най-малка представа как и защо точно този израз изобщо е попаднал в раздела “Полезни ежедневни изрази”. Ще трябва ли всеки ден да казвам това в България? “Връщам се от село”?

Така започва напълно истинската история на Андрю Ричардс, описана в книгата му “Добре дошъл в България”. Роден през 1980 г., той е израснал в розова къща в живописното и спокойно уелско село Трап, където има само девет къщи, кръчма, поща и замък. Но Анди мечтае да се измъкне от там. Обича езиците от малък и учи уелски, френски и испански, преди да завърши Университета в Лийдс, Англия. През 2005 г. пристига у нас, за да учи български в Департамента за езиково обучение към Софийския университет. Работата му по Черноморието, а по-късно и в софийска фондация го отвежда до различни краища на страната. Днес живее във Велико Търново с двете си деца - Йоан и Мария, и работи в сферата на интернет технологиите.

Книгата му “Добре дошъл в България” (изд. “Колибри”, редактор Жечка Георгиева, корица Стефан Касъров) е наситена с реални истории, описани с британското чувство за хумор на Андрю Ричардс.

