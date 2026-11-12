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Как миналото обяснява характера на българина

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“Книга за българите” на Петър Мутафчиев е първият научен опит за осмисляне на националната ни орис. Текстът изследва четирите стълба, които според автора предопределят битието на нашия народ през Средновековието: всеобхватното влияние на Византия; географското ни положение със специфичната роля на Балкана; вечния сблъсък и застъпване между източния и западния културно-политически модел; расово-биологичните дадености, родени от сливането на славяни и прабългари. Този класически труд, отпечатан от издателство “Хермес”, остава незаменим компас за разбирането на българската душа и нейните исторически пътища.

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