Добре дошли на праисторическите двубои! В новата книга “Дино двубои” (изд. “Фют”) един срещу друг се изправят най-известните динозаври, оживени в илюстрации с изумителен 3D ефект. Рога срещу нокти, ловкост срещу броня, сблъсък на титанични динозаври - 10 динозавъра, 9 епични битки и един краен победител! Сложете 3D очилата и наблюдавайте как рунд след рунд състезателите се борят за грандиозния финал, който ще даде отговор на въпроса: Кой е бил най-страховитият динозавър на всички времена?