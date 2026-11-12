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Иван Михалев - когато опитът среща добрите идеи

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Удовлетворението да помагаш на малки фирми в устрема им към устойчив бизнес - това постига вече 12 години Иван Михалев, търговският директор на “Медийна група България”, с вдъхновяващата си идея за проекта “Големите малки”. Тя отдавна се е превърнала в кауза, като подарява на най-добрите малки компании не само реклама, но и видимост и доверие.

Видим става и светът през очите на Иван, който днес празнува, защото той съчетава професионализма на опитен мениджър с любопитството на пътешественик и фотограф.

Пожелаваме му здраве и още успехи в медийния бизнес! Честито!

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