Иван Михалев - когато опитът среща добрите идеи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Удовлетворението да помагаш на малки фирми в устрема им към устойчив бизнес - това постига вече 12 години Иван Михалев, търговският директор на “Медийна група България”, с вдъхновяващата си идея за проекта “Големите малки”. Тя отдавна се е превърнала в кауза, като подарява на най-добрите малки компании не само реклама, но и видимост и доверие.

Видим става и светът през очите на Иван, който днес празнува, защото той съчетава професионализма на опитен мениджър с любопитството на пътешественик и фотограф.

Пожелаваме му здраве и още успехи в медийния бизнес! Честито!