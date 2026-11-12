Какво е “24 часа”, пишат 11-годишни репортери от Владая, за които проблем са само тежките раници

Петокласници готвят свой вестник, а медията ни номинира за "Достоен българин" учителката им Елияна Керанова, която преживява със своя клуб всяка литературна награда

Винаги казвай истината (не си измисляй факти).

Уважи събеседника - изслушвай го, без да го прекъсваш.

Поискай разрешение, преди да снимаш или записваш глас.

Цитирай точно думите на хората.

Това е краткият етичен кодекс на “Репортери в действие”, който спазват желязно във Владая петокласници с хъс към журналистиката. Двигател на клуба е бившата им класна Елияна Керанова, а в 86-о основно училище “Свети Климент Охридски” вече очакват първия им вестник.

Александра Томчева, Елена Христова, Мариана Карабаджакова, Мария Митова, Мая Хаджи Али, Снежа Иванова, Пламена Асенова, Виктория Божкова и Симеон Евтимов

пишат стихове,

есета, правят

репортажи, интервюта

Преди дни дойдоха, въоръжени с умни въпроси в сградата на “Медийна платформа “24 часа”, за да видят как се прави качествена журналистика.

“Прекалено лоши новини показват телевизиите”, беше първата професионална критика на иначе притеснените “Репортери в действие”.

“Прави сте и затова в “24 часа” решихме да поставим като първа новина “Щастието”, съгласи се с тях издателят Венелина Гочева.

Тя им зададе въпроса какво ги прави щастливи тях, защото според нея много хора така и не разбират, че са преживели подобни моменти.

“Всички вкъщи да са здрави, а мама и татко да не са строги към мен”, бе един от отговорите на момичетата. И още преди да наберат смелост да зададат своите въпроси към Гочева, тя поиска да знае какво не им допада в училище.

Децата разглеждат хартиените издания на “24 часа”.

Тежките раници се оказаха единственото, което не одобряват бъдещите журналисти.

Всеки от тях вече има и конкретна задача: да напише своя репортаж за “24 часа” с най-вълнуващото от това, което е забелязал и усетил в редакцията.

“Ще разбера как са се справили в петък”, казва с усмивка г-жа Керанова, която няма да поставя оценки, но е любопитна да види журналистиката през погледа на 11-годишните деца.

Елияна Керанова се вълнува повече от тях. Началната учителка няма опит във вестник, телевизия, радио или сайт, но ги насърчава през октомври да направят клуба, защото има силна връзка със своите ученици, на които е била класна от 1-и до 4-и клас.

“Четири години бяхме заедно, правили сме много тържества и спектакли, на които баби, дядовци, лели и братовчеди винаги са били добре дошли”, казва учителката. Нейна колежка ѝ подхвърля идеята децата да доразвият творческия си потенциал в свой клуб. Керанова днес преподава на първокласници, но всеки петък събира деветимата репортери за идеи и журналистически материали.

Една от основните задачи пред екипа е възобновяването на училищния вестник. В миналото той се е наричал “Владайско ехо”, а днес децата търсят най-свежото име за своя печатен проект, дискутират концепцията и страниците.

Талантът на учениците от клуба отдавна е прекрачил границите на село Владая.

Печелят награди

на всеки конкурс,

на който някой от тях се яви

- техни са “Вълшебното перце” на БНР, както и призът от журналистическия конкурс “Григор Попов” (Разград), “Вълшебното перо” - международният литературен конкурс за деца и младежи, пишещи на български език, организиран от българското училище “Иван Вазов” в Париж, от международния конкурс “Заедно в XXI век”, от който децата в клуба са отличени за изключителното си представяне.

Елияна Керанова грижливо събира техните есета, стихове и съчинения, помага им да изработят знак на своя клуб “Репортери в действие”. Тя много държи децата не само да развиват таланта си на хартия, но и да срещат отблизо хората, които се занимават с журналистика.

Издателят на “24 часа” Венелина Гочева връчи значка “Достоен българин” на учителката на децата Елияна Керанова. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Впечатлението от това, което опитната педагожка прави за децата от Владая, провокира Венелина Гочева в аванс да даде на Елияна Керанова значката - символ на “Достойните българи”, а клубът получи покана да присъства на официална церемония догодина, когато се събират хора, които вършат добри неща за други хора. Малките репортери атакуваха редакциите на “24 часа”, след като са пътували почти два часа с три превозни средства от село Владая, което е на входа на София, до центъра на града.

Сред първите, с когото се срещнаха, бе Станимир Въгленов - директорът на онлайн изданията ни.

“Обикновено в редакцията на “24 часа” влизат новини. Този път влезе група петокласнички от училище във Владая и донесе повече въпроси, отколкото събира една новинарска емисия”, разказа Въгленов, който им показва как се ражда онлайн публикация.

Станимир Въгленов показва на учениците как се пише дописка за онлайн изданието на “24 часа”

“Първо идва първото изречение, после заглавието, над което се мисли по-дълго, отколкото над смисъла на живота. Накрая е мигът, в който натискаш “Публикувай” и разбираш, че вече няма връщане назад. Точно като в живота, само че с повече кликове”, обясни им Станимир, докато учениците го наблюдаваха с огромно любопитство. Въгленов им показа и бърз фокус - не с карти, а с компютър: два екрана, свързани към една машина, и темплейт, който изчезва от единия екран и магически се появява на другия.

Някои вече

мечтаят и за свое

тв предаване за готварство

Разговорът неизбежно стига до инфлуенсърството - професия, за която в учебниците все още няма урок. Затова Въгленов ги запознава с един от инфлуенсърите на “24 часа” - Георги Милков. Той е лице, познато от телевизионни предавания и пътувания по света, но е и сред най-качествените журналисти у нас. И е любопитен да разбере как младите кандидат-репортери се отнасят към социалните мрежи и какво обичат да гледат, когато са в интернет.

Госпожа Керанова със специалния кореспондент на “24 часа” Георги Милков

“Аз искам да си направя канал в ютюб за рецепти и готварски съвети”, казва едно от момичетата и обяснява, че в началото иска да привлече и майка си. “Първо тя ще прави всичко, а аз ще ѝ помагам. След това може и обратното”, добавя малката ентусиастка.

Това бързо разпалва оживена дискусия за това кое от децата какъв инфлуенсърски канал би искало да си направи. Преобладават кулинарните и модните предложения. Но има и идеи за канал с всякакви полезни за хората неща. Едно от момичетата разказа, че обича да чете книги и мечтае за своя страница в социалните мрежи, където да публикува ревюта и да препоръчва на аудиторията си какво да чете. Иска също да даде възможност на другите да споделят какво обичат да четат и кои заглавия според тях си заслужават и защо.

Учениците в заседателната зала на "24 часа"

“Най-добре е сега да наблегнете сериозно на ученето и на четенето на книги, а за социални мрежи винаги ще има време по-нататък”, насърчава ги накрая заместник главната редакторка на “24 часа” Марияна Литова.

А как изглежда медията ни през очите на репортерите от Владая, ще разберем в петък.