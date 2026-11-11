Разплакани зрители на премиерата на филма “Аврора”

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Сълзи в киносалона съпроводиха премиерата на “Аврора” - новия филм на Джеки Стоев и Никола Бошнаков, в който една от главните роли изпълнява Брено Плачидо, синът на Микеле Плачидо.

По червения килим миналата вечер в едно от големите столични кина минаха актьорите в лентата Койна Русева, Христо Гърбов, Боян Арсов, Ивана Керанова, Деян Мачев, Нелли Таукчи и Божидар Йорданов.

След прожекцията режисьорите Джеки Стоев и Никола Бошнаков благодариха на актьорите за подкрепата и търпението през дългия и нелек път на филма до големия екран.

“Аврора” връща зрителите в София през 1952 г., където италиански журналист се влюбва в дъщерята на осъден от Народния съд индустриалец. Историята преплита любов, политическа сатира и абсурдите на времето, а в актьорския състав е и легендарният италианец Франко Неро. Българо-италианската копродукция тръгва официално по кината на 13 ноември.