Джеки Стоев обединява мъжете под чехъл, ще си помагат и дават съвети

Наследствен мъж под чехъл - като такъв се определи един от най-колоритните и разпознаваеми кинорежисьори Георги Стоев, когото всички наричат Джеки. И за да помага на други като него, създаде фейсбук групата “Мъже под чехъл”.

В нея може да членува всеки, който се чувства тормозен и командван от жена си. Това ще бъде пространството на такива като Джеки, за да може да си помагат взаимно, да си дават съвети и да си приказват.

Каква е мотивацията му да обедини всички мъже под чехъл, Джеки Стоев разказа със забавно видео в социалната мрежа. През лятото жена му - известният пиар и анализатор Диана Дамянова, му се обадила от морето и му заръчала да отиде до офиса на мобилния оператор и да прекъсне договора за интернет. Когато режисьорът отишъл и заявил, че ще прекъсне договора, две служителки веднага почнали да го разубеждават.

“Недейте да бързате да разваляте договора”, казали му те. “Момент, имам указания от горе! Имам указания от жена ми - казал Джеки, - тя като е дала указания, аз няма какво да направя. Аз съм наследствен мъж под чехъл - и баща ми е бил, и дядо ми също”, заявил Джеки Стоев.

Групата бързо се увеличава, а членовете в нея започнаха да пускат вицове. “Нямах желание да се присъединявам, жената ме накара” е един от първите споделени бисери. “Със сигурност групата ще е колоритна като самия вас!”, пишат потребителите на Джеки Стоев. В нея освен мъже обаче се присъединяват и жени.

“Искам да науча как да държа моя още по-здраво под чехъл: “Мъжете, дори чехльовци, винаги имат нужда да им се хвърля поглед”, пишат жените в групата.

