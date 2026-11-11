Футболната звезда Мауро Икарди набил дъщеря си и я заключил в стаята

Футболната звезда Мауро Икарди е набил дъщеря си и я заключил в стаята в дома им в Аржентина. Поне така твърди самото момиче и нейната майка Уанда Нара, която е във война с бившия си съпруг и скандалите помежду им не спират. В момента Икарди е влюбен в новата си приятелка Чайна и се бори да вижда двете си дъщери от брака с Уанда, която е и негов бивш агент.

Доскорошният нападател на "Галатасарай" и бивш на "Интер" получи поредната ограничителна заповед, след като заключил дъщеря си Франческа в стаята ѝ. Нещо повече - тя твърди, че преди това я е ударил и е взел лаптопа ѝ. Момичето пратило съобщение на майка си: "Татко ме удари! Страхувам се!", пише "Сън".

Уанда веднага напуснала снимките на кулинарното предаване "Мастър шеф" и пристигнала на място. Заформил се скандал с викове и обвинения до идването на полицията. Съдът в Аржентина веднага издаде ограничителна заповед на Икарди. Така футболистът няма да може да доближава дъщеря си в следващите 45 дни.