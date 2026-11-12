Наградите „Грами" за латино музика ще бъдат връчени в Лас Вегас тази нощ българско време в зала „Ем Джи Ем гранд гардън арина". Церемонията ще се състои за 27-и път, а пуерториканската актриса Розалин Санчес ще бъде водеща за десети път.

Продуцентът Едгар Барера, за когото челните позиции не са новост, отново води надпреварата с 10 номинации. Сред тях са отличията за запис, продуцент и автор на песни на годината, както и по две номинации за песен и албум на годината. Голяма част от тях са за съвместната му работа с колумбийската певица Kарол Джи и мексиканския изпълнител Карин Леон, предават Асошиейтед прес и БТА.

Карол Джи дели второто място по брой номинации с испанската звезда Росалия, уругваеца Хорхе Дрекслер и хип-хоп дуото Ca7riel & Paco Amoroso. Всеки от тях има по седем номинации.

След тях се нареждат мексиканската певица Силвана Естрада и чилийско-мексиканската изпълнителка Mon Laferte с по шест номинации, включително в категориите за запис, албум и песен на годината. Статуетки се връчват в общо 20 категории.

Тази година организаторите на „Латино Грами" въведоха промени в категорията за най-добър нов изпълнител. Участието в нея вече е ограничено само до артисти с по-малко от три издадени албума или под 25 сингъла, допълва АП.