Крал Чарлз III отбелязва 50 г. от благотворителната си организация с Елтън Джон

Британският крал Чарлз III отбелязва 50-годишнината на благотворителната си организация The King's Trust заедно с Елтън Джон в специално издание на радиопредаването на певеца по „Епъл мюзик".

Епизодът на програмата Rocket Hour на Елтън Джон, записан в новите радиостудиа на „Епъл" в Лондон, ще бъде излъчен по „Епъл мюзик" в събота, 14 ноември, когато Чарлз навършва 78 години, съобщава Бъкингамският дворец, цитиран от Ройтерс и БТА.

Чарлз основава организацията Prince's Trust през 1976 г., когато все още е принц на Уелс. Използва обезщетението си при напускане на Кралския военноморски флот, за да помага на младежи в неравностойно положение да придобият професионални умения, да намерят работа или да започнат собствен бизнес. След възкачването на Чарлз на престола организацията е преименувана King's Trust. Според данни на фондацията тя е подкрепила повече от един милион младежи, отбелязва Ройтерс.

„Музиката винаги е била в сърцето на Prince's Trust, а сега и на King's Trust", казва Чарлз. По думите му в радиопредаването са представени изпълнители, подкрепяли организацията, както и артисти, на които тя е помогнала да започнат кариерата си.

Сред тях е британската рок група Muse, която получава безвъзмездна помощ за закупуване на озвучителна техника, когато свири под предишното си име Rocket Baby Dolls. По-късно, през 2018 г., бандата изнася напълно разпродаден благотворителен концерт в „Роял Албърт хол" в подкрепа на фондацията, се посочва в съобщението на Бъкингамския дворец.

„Ако подкрепите млад изпълнител и му покажете, че вярвате в него, това променя всичко", отбелязва Елтън Джон. „Младите хора са нашето бъдеще", добавя изпълнителят. Двамата с Чарлз припомнят благотворителни концерти, организирани през годините - от рок галавечерите на стадиона „Уембли" през 80-те години до музикални събития в Хайд парк и „Роял Албърт хол".

През 2021 г. Елтън Джон получи от тогавашния принц на Уелс Чарлз Ордена на кавалерите на честта (Order of the Companions of Honour) за приноса си към музиката и благотворителността на церемония в замъка Уиндзор. Един от най-продаваните изпълнители на всички времена с хитове като Goodbye Yellow Brick Road, Rocket Man и Your Song, Джон е удостоен с рицарско звание от кралица Елизабет през 1998 г.

Rocket Hour е седмично предаване на музиканта, което се излъчва по целия свят чрез „Епъл мюзик" от 2015 г.