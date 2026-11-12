Шеф Джакомо Девото, начело на първия ресторант в италианския регион Лунигяна със звезда „Мишлен“, гостува в София с авторско меню, вдъхновено от кулинарните традиции на Тоскана и Лигурия.

На 19 ноември InterContinental Sofia ще посрещне италианския шеф Джакомо Девото за специалното гастрономическо събитие „Вкусът на Лигурийската ривиера DOP“. Вечерта ще представи характерни за региона продукти и рецепти в съвременен прочит, с акцент върху лигурийския зехтин със защитено наименование за произход.

Шеф Джакомо Девото

Джакомо Девото е шеф-готвачът на Locanda de’ Banchieri - първия ресторант в италианския регион Лунигяна, отличен със звезда „Мишлен“. Ресторантът получава признанието в изданието на престижния гастрономически гид за 2025 г. и го запазва през 2026 г. Девото е член на Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto асоциация, обединяваща утвърдени представители на италианската гастрономия. В работата си той залага на местните продукти, традиционните рецепти и съвременните кулинарни техники.

За гостуването си в София шеф Девото е подготвил четиристепенно дегустационно меню, предшествано от амюз буш. Началото е с тестароли с Пармиджано Реджано и песто от пресен босилек, последвани от брандада от треска с маслини Таджаска и карамелизиран лук. Менюто продължава с ризото Карнароли с редукция от лигурска рибена супа и диви билки, а основното ястие е посветено на морските вкусове на региона, като риба с картофен милфьой и сос. За десерт Девото е избрал традиционния кестенов сладкиш castagnaccio, представен в три текстури и приготвен с кестеново брашно DOP от Лунигяна.

Специално внимание е отделено на лигурийския зехтин Riviera Ligure DOP, който заема централно място в дегустационното меню. Всяко ястие ще бъде съчетано с подходящ зехтин, подбран така, че да подчертае вкуса на останалите съставки. Менюто ще бъде придружено и от селекция вина на BNK Wines, представена от винения експерт Спас Бозовайски.

Програмата започва в 18:00 ч. с конференцията „Вкусът на Лигурийската ривиера DOP: история, култура и територия“. Експерти ще представят произхода, отличителните характеристики и мястото на лигурийския зехтин в кулинарните традиции на региона. Гала вечерята с шеф Девото започва в 20:00 ч.

Събитието е част от 11-то издание на Седмицата на италианската кухня по света и се организира в партньорство с Accademia Italiana della Cucina Sofia, Италианския културен институт в София, Италианската агенция за търговия (ICE) и Италианската търговска камара в България.

С гостуването на Джакомо Девото InterContinental Sofia предлага на столичната публика възможност да опита авторските специалитети на шеф-готвач от ресторант със звезда „Мишлен“ и да се запознае отблизо с гастрономическите традиции на Лигурия и Тоскана.

Местата за гала вечерята са ограничени. Цената е 119 евро на човек, като включва и винената селекция, предоставена от BNK Wines. Резервации се правят на: +359879612850.