Тигърчето Мина отпразнува първия си рожден ден в зоопарка в Стара Загора (Видео, снимки)

Бенгалското тигърче Мина отпразнува първия си рожден ден в Зоопарк Стара Загора. Малкият тигър, който е пораснал пред очите на екипа на зооградината, получи специална изненада по случай празника – тиква, съобщиха от зоопарка.

Рожденият ден на Мина съвпадна със светлия празник Св. Мина. По този повод служителите на зоопарка подготвиха почерпка за цялото семейство бенгалски тигри. Макар тиквата да не е типична храна за тези хищници, тя предизвика любопитството им. В празничните кадри е показано и любимото им меню – месо, което е основна част от храненето на тигрите.

„Да гледаме как пораства пред очите ни бенгалското тигърче е истинска сбъдната мечта", сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

От зооградината публикуваха и две видеа, които показват Мина в два различни етапа от живота ѝ – когато е била съвсем малка и днес, на една годинка. Кадрите проследяват как се е променила за 12 месеца.

Първата година на тигърчето е преминала в растеж, грижи и нови открития, а екипът на зоопарка отбелязва повода с много обич към своята малка любимка.