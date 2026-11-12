70-годишният Били Айдъл с първи концерт в София

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Легендарният британски рок музикант, певец и автор на песни Били Айдъл ще изнесе първия си концерт в София. Той ще гостува догодина на 4 юли 2027 г.

Събитието ще бъде в Sofia Live Park като част от новия Release Sofia Festival.

Британският музикант има зад гърба си близо пет десетилетия на сцена. Кариерата му започва в края на 70-те години като фронтмен на пънк групата Generation X, а през 1982 г. поема по собствен път.

Роден е на 30 ноември 1955 г., добива световна слава през 70-те и 80-те години като пънк и ню уейв икона със своята запазена марка – руса бодлива коса, кожени якета и бунтарско излъчване.

След преместването си в Ню Йорк през 1981 г. започва успешна солова кариера с китариста Стив Стивънс. Заедно записват някои от най-познатите си песни, сред които „White Wedding", „Rebel Yell", „Eyes Without A Face", „Flesh For Fantasy", „Dancing With Myself" и „Cradle Of Love".

Били Айдъл е сред музикантите, които е бъдат въведени в Залата на славата на рокендрола на церемония в събота в Лос Анджелис. Заедно с него са и Фил Колинс, Шаде, Куин Латифа и групите Oasis, Wu-Tang Clan, Iron Maiden и Joy Division.