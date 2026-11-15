Година след “Игри на волята” неврохирургът Георги Петров в ново “риалити” - парламента

Потомственият лекар мечтаел да стане рали състезател, но днес колите са само хоби, защото се чувства призван да помага на хората

Той мечтаел да е рали състезател, но станал неврохирург. Обича предизвикателствата. Преди година влезе в “Игри на волята”, днес е в малко по-различно, но отново вид риалити - в парламента. Това е Георги Петров, депутат от “Прогресивна България”.

Роден на 8 януари 1986 г. в Пазарджик, той е потомствен лекар - баща му е неврохирург, чичо му също, майка му е микробиолог лаборант. Дядо му бил един от първите анестезиолози в Пазарджик, а баба му е била главна сестра в болницата.

Истината обаче е, че като малък Георги не се виждал по стъпките на фамилията. Мечтаел да е рали състезател. Дори си

намерил училище за автомобилни пилоти в Германия, но майка му не разрешила

Сестра му, която е две години по-голяма, влязла в Техническия университет. Там да учи компютърни системи, първоначално искал и дванадесетокласникът Георги, който завършвал гимназия “Бертолт Брехт” с немски език. Обаче всичко се променило след един важен разговор с баща му, който деликатно му очертал перспективата пред него като лекар, напомнил за доброто име и уважението, с което цялата фамилия се слави в тази област.

И така Георги е приет да учи медицина в Пловдив. Веднага след завършването си започва работа в болницата в Пазарджик и до днес

продължава да оперира там

Специализира в УМБАЛ “Света Анна” в София и остава да работи в клиниката по неврохирургия, където развива и кариерата си и се издига до административен ръководител.

Има над 15 г. опит в сферата на неврохирургията - предимно дегенеративни, травматични и неоплазмени болести на гръбначен стълб и гръбначен мозък. Една от най-сложните, но и виртуозни операции, които е правил, е за клипсиране на аневризма в средата на мозъка - поставяне на микроклипсче на спукан кръвоносен съд, който дори под микроскоп с огромно увеличение изглежда дебел колкото косъм. След две успешни такива операции смята, че е достигнал някакъв личен връх в професията си. След смяна на ръководството в “Света Анна” д-р Петров минава в частния сектор - застава начело на голяма лаборатория за образна диагностика, която развива като медицински център за доболнична помощ с екип от над 150 души. Работата там му дава поглед към системата “от другата страна на бариерата”, както сам казва, тъй като предишният му опит е само в болница. Така вече познава в пълнота здравната системата и нейните проблеми.

Днес помага като гостуващ хирург в две болници. “Имам пациенти, които ми се доверяват и не мога да ги предам. Това, че си станал мениджър или както сега - народен представител, не ти дава право да откажеш помощ на хората”, казва Петров. И разглежда работата си в парламента по-скоро като стъпка, с която да помогне системата да стане по-добра.

Автомобилите обаче завинаги остават негова огромна страст. Хобито му е да купува по-стари и редки модели в окаяно състояние, които ремонтира сам. Някои продава, за да започне следващ “проект”. Удоволствието за мен е

да видя как една развалина се превръща в бижу изпод ръцете ми,

казва Петров. Започнал с джипове, минал през по-старите модели на “Мерцедес” и “Ауди”. В момента една от най-интересните коли, които има, е Ford Mustang Tank от 2004 г. Купил го смачкан буквално до неузнаваемост и доста работил върху него, сменил му и цялото купе. Работи по една кола с години, защото не е професионалист, а и внимателно изпипва всеки детайл. Много любим му е и един пикап Dodge Ram, с който понякога ходи на работа.

Спортът е другото му сериозно занимание. Като малък плувал. После се влюбил в баскетбола - всяка сутрин прекосявал града с колело, за да ходи на тренировки. В 12-и клас бил капитан на отбора на “Хебър” (Пазарджик). Бил на ръба

да стане професионален баскетболист - поканили го да играе за ЦСКА

Избрал кариерата на лекар и продължил да играе за удоволствие.

В последните 10 години обаче толкова се отдал на работата си, че спортът останал на заден план. “Бях станал 105 кг, тежащ си на мястото мъж”, шегува се със себе си Петров. И една вечер, докато гледали със семейството му “Игри на волята” на дивана вкъщи, децата го предизвикали - “Тате, можеш ли го това...?”. Естествено, отговорът бил “Мога”. И съвсем на шега решил да се пробва. Извикали го на кастинг, а в последните години физическата му подготовка се изчерпвала с изкачване на трите етажа до дома му и ритане на футбол със синовете му. В началото го пратили да тича на стадиона - било му тежко, но не се предал. Минал и през събеседване, различни игри. А около него все едни напомпани и яки момчета. Накрая го попитали: “Как си представяш да се изправиш срещу тези хора?” Той обаче бил много въодушевен. Имал 4 месеца, за да влезе във форма. Тренирал активно,

свалил над 10 кг, а в самите игри и още толкова

Д-р Петров се доказа като силен играч и стратег в “Игри на волята”. СНИМКИ: ИНТАГРАМ И ЛИЧЕН АРХИВ НА ГЕОРГИ ПЕТРОВ

“Това беше поредното предизвикателство в живота ми, исках да видя дали човек може да влезе там с морал, чест и достойнство и да успее да си го запази през цялото предаване. И макар да не излязох физически победител, смятам, че съм морален такъв - много хора ме спираха по улиците да ме поздравяват за играта ми”, казва д-р Петров. Доказва се като силен играч, добър стратег и пъзелист. И дипломат, какъвто, между другото, си е от малък. В училище бил приятел и със силните и най-буйните, но и със слабите, които защитавал - влизал в ролята на “синя каска” и не давал на приятелите си да се заяждат и тормозят т.нар. аутсайдери. Имал силно развито чувство за справедливост и все му казвали, че трябва да стане адвокат.

Днес търси баланса в парламента и по-специално в своя ресор - в заплащането на лекарите от отделните специалности и най-вече между профилактика и болнично лечение. Признава, че като новобранци им е трудно в Народното събрание и пристъпват внимателно, въпреки че всеки е експерт в своята си област и е компетентен да направи или каже немалко.

До началото на тази година Георги Петров не си и помислял да се занимава сериозно с политика, макар да има опит - вече 18 г. е член на ПД “Социалдемократи”, която е едната от трите партии, с които Румен Радев се яви на изборите. Петров е неин зам.-председател, членува в партията още от времето на Николай Камов.

Георги Петров и съпругата му Таня по време на семейна ваканция.

Съпругата му Таня е фармацевт и управител на аптека. Запознават се на студентски празник - той вече бил завършил и живеел в София, но се върнал да празнува с приятели. Оказва се, че и двамата са от Пазарджик, учили са в Пловдив, но не са се засичали преди това. По това време и двамата били в сериозни връзки, но... като има да се случва, се случва. Още на втората седмица след запознанството им тя се преместила при него в София, за да кара стаж. “Сякаш цял живот беше при мене, абсолютна хармония”, казал си Георги. С Таня имат две момчета - Светослав е на 10, Самуил е на 5. Докторът обича да играе футбол с тях, редят пъзели. Много обичат и да пътуват.