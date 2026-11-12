Преди 12 години едно предизвикателство превърна социалните мрежи в сцена на глобална благотворителна кампания. През 2014 г. Ice Bucket Challenge събра хора от цял свят – от Бил Гейтс до обикновени потребители, които се снимаха как изливат кофа ледена вода върху себе си, номинираха приятели и призоваваха за дарения в подкрепа на изследванията на амиотрофичната латерална склероза (ALS).

Кампанията беше забавна и лесна за повторение, но значението ѝ надхвърли популярността на видеата. Тя имаше конкретен призив и механика, която превърна гледането в участие, а участието в реална подкрепа за кауза.

Днес предизвикателствата в социалните мрежи приемат различни форми. Някои насърчават нови навици, други създават общности около споделени интереси. Сред примерите е читателският клуб на Дуа Липа - Service95 Book Club, който представя месечни литературни избори и разговори с автори. Форматът не казва на аудиторията какво задължително трябва да прочете, а я кани да се включи в разговор за книгите и историите зад тях.

Подобна е и логиката на BookTok, читателската общност в TikTok, в която препоръките на създатели на съдържание могат да предизвикат нов интерес към книги, включително към позабравени класики.

Общото между тези примери не е самият формат, а способността на един човек да увлече други да направят нещо: да подкрепят кауза, да прочетат книга или да опитат ново занимание. Но защо препоръките на хора, които често дори не познаваме лично, имат толкова силно въздействие?

Защо работи: от познатото лице до доверието

Зад популярността на трендовете не стоят само алгоритмите на платформите. При част от аудиторията значение има и т.нар. парасоциална връзка – едностранно усещане за близост с публична личност, изграждано чрез продължително следене на съдържанието ѝ, без взаимно лично познанство.

Когато следваме някого дълго време, можем да започнем да разпознаваме тона, реакциите му и нещата, които харесва. Постепенно той престава да изглежда като напълно непознат човек. Затова и препоръката му може да прозвучи по-скоро като съвет от приятел, отколкото като послание към широка аудитория.

Проучване на BluePoint, проведено по поръчка на А1 сред 600 млади хора на възраст между 14 и 20 години, които следват инфлуенсъри, и представително за градското население в тази група, дава конкретен пример за това влияние. 85% от участниците казват, че понякога са се запалвали по нещо ново – хоби или интерес – заради инфлуенсър, когото следват. При 23% това се случва редовно.

Както бихме опитали нов спорт по препоръка на приятел или бихме прочели книга, която той харесва, така и препоръка на любим създател може да ни подтикне да опитаме нещо ново.

Колко добре обаче познаваме хората, които следваме онлайн?

Точно този въпрос стои в основата на The Friend Test Challenge - социален експеримент, част от новата кампания на „Училище за отговорни инфлуенсъри“, която е с посланието „Инфлуенсър по професия, приятел по default.“

В него участват двама популярни български създатели на съдържание – Емил Конрад и Джули Марули, които са близки приятели и извън социалните мрежи. В две видеа, достъпни в YouTube профилите им, всеки се изправя срещу последователите на другия, отговаряйки на въпроси за навиците, предпочитанията и ежедневието му.

В първото видео Джули се състезава с последователите на Емо.

В следващото ролите се разменят и последователите на Джули се изправят срещу Емо.

Резултатите на приятелите и последователите се оказват изненадващо близки. Експериментът показва колко много подробности за един човек могат да запомнят хора, които го познават единствено чрез съдържанието му.

Именно това усещане за близост помага да разберем защо инфлуенсърите могат да увличат аудиторията си в различни инициативи. Кофата с ледена вода, книгата на нощното шкафче или новото хоби може да изглеждат като съвсем различни примери, но във всички тях значение има и доверието към човека, който представя идеята.

The Friend Test има и продължение в Instagram. В Highlights в профила на А1 е достъпен Add Yours стикер за The Friend Test Challenge, чрез който създателите на съдържание могат да зададат въпроси за себе си, а последователите им – да отговорят, като по този начин тестват колко добре ги познава аудиторията им.

Това влияние не означава, че инфлуенсърът трябва да бъде перфектен пример. Но когато споделя мнение, препоръка или идея, е важно да разбира каква тежест могат да имат думите му за хората, които го следват. Неслучайно 85,9% от анкетираните младежи смятат, че инфлуенсърите носят пълна или частична отговорност за публикуваното от тях съдържание.

Именно тук на помощ идва „Училище за отговорни инфлуенсъри“. То не казва на създателите какво да публикуват, а им дава знания и практически инструменти, за да преценяват по-добре въздействието на съдържанието си и да вземат по-отговорни решения онлайн. Образователната платформа е създадена от А1 в партньорство с Центъра за безопасен интернет, Българската асоциация на създателите на съдържание и Нов български университет. Тя включва шест видео модула по теми като онлайн безопасност, кибертормоз, дигитално благополучие и влиянието върху младите хора. След успешното им преминаване участниците получават диплома за „отговорен инфлуенсър“.

Създателите на съдържание могат да се регистрират за „Училище за отговорни инфлуенсъри“ на safefluencers.bg и да научат как да използват влиянието си отговорно.