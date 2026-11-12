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Фотозагадка: Кой е този музикален Крал през 1996 г. - едва на 18 години?

Хортензия Маркова

Редактор: Хортензия Маркова

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Фотозагадка ➡️ Кой е този музикален Крал през 1996 г. - едва на 18 години?

Жокер ➡️ Той е абсолютен хамелеон, наричан още и Костинбродския славей.

👉Очаквайте утре отговора на фотозагадката първо в инстаграм.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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