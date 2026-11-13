Коледната томбола в приложението „Моят dm“ дава шанс за пролетно пътешествие с две нощувки, самолетни билети и атракции за малки и големи

Да се събудиш в сафари курорт, да прекараш деня сред животни от различни краища на света, да се отправиш на сафари с лодка или пеша, а вечерта да споделиш впечатленията със семейството си. Звучи като план за следващата голяма семейна ваканция, но тази година може да се окаже и коледен подарък.

Три семейства ще имат шанса да прекарат пролетен уикенд в Safari Resort Beekse Bergen в Нидерландия благодарение на коледната томбола на dm България. Кампанията започва на 12 ноември и продължава до 31 декември 2026 г., а участието става чрез приложението „Моят dm“.

Наградата е за двама възрастни и две деца под 12 години и включва две нощувки от 2 до 4 април 2027 г., самолетни билети от София до Амстердам и обратно, влакови билети между Амстердам и Айндховен, както и закуски и вечери по време на престоя.

Сафари, зоопаркове и приключения за цялото семейство

Safari Resort Beekse Bergen е място за семейна почивка, в която срещата с животните е основна част от преживяването. Вместо обичайния хотелски уикенд, тук програмата може да включва сафари, разходки сред природата и забавления, създадени специално за децата.

Една от най-интересните атракции е Safaripark Beekse Bergen, където посетителите могат да изберат сафари с лодка или пеша. За малките пътешественици са предвидени и различни възможности за игра, включително закритият детски център Speelland Indoor с пързалки и катерушки. Наградата включва и Attractions Pass - пропуск, който дава достъп до още атракции по време на престоя. Сред тях са Eindhoven Zoo, тематичният зоопарк ZooParc Overloon, AquaZoo Leeuwarden с водни местообитания и Aviodrome - музей, посветен на авиацията и самолетите.

В програмата са включени и възможности за посещение на басейн - Maji Springs в Safari Resort или Etsi Pool в Lake Resort. Предвидени са също открити забавления в Speelland Outdoor, като използването на сезонните атракции зависи от условията през конкретния период.

Така уикендът предлага избор според интересите на всеки в семейството: животни и приключения за любопитните, игри за децата и време заедно далеч от обичайното ежедневие.

Как коледното пазаруване може да ви отведе в Нидерландия

За да участвате в томболата, е необходимо да имате навършени 18 години, активна регистрация в приложението Моят dm и да направите покупка на стойност най-малко 45 евро в периода от 12 ноември до 31 декември 2026 г. включително.

Покупката може да бъде направена през приложението, в онлайн магазина на dm след вход в потребителския профил или във физически магазин на веригата. При пазаруване на място е важно да покажете клиентския си номер от приложението, за да бъде сканиран на касата.

След като изпълните условията за покупка, трябва да потвърдите участието си в томболата, да приемете правилата и да въведете телефонен номер. Това става през специалната страница на кампанията, до която може да достигнете и чрез известие в приложението.

Има и няколко важни уточнения. Покупките на мляко за кърмачета до 12-месечна възраст и dm карти за подарък не се включват в необходимата стойност за участие. При онлайн поръчка е задължително да сте влезли в профила си, а при покупка във физически магазин — да сканирате клиентския си номер.

Три награди, три семейни пътешествия

Тримата победители ще бъдат определени на случаен принцип на 7 януари 2027 г. Имената им ще бъдат публикувани на сайта на dm до 11 януари, като печелившите ще бъдат уведомени и по имейл.

Наградите са еднакви и са предназначени за пътуване в точно определените дати - от 2 до 4 април 2027 г. Допълнителните лични разходи и услугите извън изрично включените в пакета остават за сметка на пътуващите.

Ако вече подготвяте коледния списък за пазаруване, можете да проверите и условията на томболата. Тази година наред с обичайните покупки в dm стои и възможността след празниците да започнете да планирате семейно сафари в Нидерландия.

Подробните правила и регистрацията за участие са достъпни на официалния сайт на dm България.