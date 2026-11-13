Петък, 13-и, и край на ретроградния Меркурий – лоша комбинация или е на късмет

Двете суеверия се събират в един ден

Ако черна котка ви пресече пътя в петък 13-и, това се тълкува като сигурен знак за предстоящо бедствие. Разсипването на сол също може да донесе нещастие и кавги в дома. За да се развали лошата поличба, трябва веднага да хвърлите щипка сол през лявото си рамо. А счупеното огледало носи седем години лош късмет и ако е на фаталния ден, ефектът се смята за двойно по-силен.

Това са само малка част от суеверията, които съпътстват петък, 13-и. Тази година обаче има голямо съвпадение на днешния ден - приключва ретроградният Меркурий! Когато се съберат и двете, много хора ще очакват двоен хаос – повече грешки, технически сривове, недоразумения и скандали.

Но всъщност в астрологията този момент е положителен, а не опасен. Меркурий приключва ретроградното си движение в знака Скорпион и тръгва отново директно. А това се приема като момент на постепенно раздвижване, изясняване на ситуации и излизане от период на объркване.

В астрологията Меркурий се свързва с комуникацията, мисленето, информацията, пътуванията, технологиите и договорите. Когато е ретрограден, според астрологичните вярвания се очакват объркани съобщения, технически проблеми, закъснения, недоразумения, провалени планове и дори завръщане на хора от миналото. Именно затова периодът има толкова противоречива слава – едни го преживяват като пълен хаос, а други го приемат като възможност да се върнат към недовършени задачи, стари решения и разговори, които са останали без отговор.

Все пак може да се приеме, че петък, 13-и, и краят на ретроградния Меркурий не са лоша комбинация, а символично освобождаване от лошия късмет.

