Подкаст: Стилистката Велина Павлова, обличала Гала и Дара, пише минус две на българките в политиката

Стилистът Велина Павлова, която от години се грижи за облеклото на телевизионната водеща Гала и певицата Емилия, е работила и като художник по костюмите в български филми и сериали.

Сред тях са “Откраднат живот”, “Дяволското гърло”, “Връзки”, както и филмите “Пилоти”, “Блокът и “Неудобната истина за Чернобил”. Занимавала се е и със стайлинга на Дара, Михаела Маринова, Папи Ханс и Емилия в техни музикални клипове. Първата ѝ среща със снимачната площадка е със “Стъклен дом”, разказва тя в подкаста “24 часа от живота”. Тогава работата изобщо не ѝ харесва. Дългите работни дни и студът я карат да мисли, че това не е нейното място. Страстта й към киното идва по-късно.

С на двете с Гала е било трудно да свикнат една с друга, но днес разногласията са много по-редки.

“Това е човекът, който може да изнесе абсолютно всичко”, убедена е стилистката и се шегува, че дори чувал за боклук с колан би стоял добре на тази тв водеща. Далеч по-критична е обаче към стила на жените в българската политика. “Там положението е трагично за мен”, казва Велина и предлага пълна промяна: “Като почнем от косите, грима, облеклото. След като си такава личност, можеш да си позволиш да се погрижат за теб, преди да се покажеш. Не е трудно”, смята тя.

Не й допада, че у нас прекалено много се държи на известните марки. Дава пример с модни събития във Виена, където хората търсят облекла на млади дизайнери, докато тук често се предпочитат дрехи с разпознаваемо лого. “Най-богатите не можеш да разбереш с какво са облечени, защото никъде по тях няма лого, няма изписана марка”, казва тя.

Целия разговор с Велина Павлова слушайте този петък в “24 часа от живота” на 24chasa.bg и в аудиоподкаст платформите