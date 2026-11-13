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Рожден ден празнува златната Мария Петрова - три пъти абсолютна световна шампионка

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Мария Петрова
Мария Петрова

Най-титулуваната българка в художествената гимнастика - златната Мария Петрова, отбелязва днес рожден ден. Тя е трикратна абсолютна световна шампионка в три поредни години - постижение, с което е вписана в Книгата на рекордите “Гинес”. Избрана е в топ 10 в историята на световната художествена гимнастика.

Освен трите абсолютни световни титли и един сребърен медал в многобоя има още 5 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала от шампионати на планетата, двукратна абсолютна европейска шампионка, носителка на сребро и бронз от еврофинали.

Да е здрава!

Мария Петрова

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