Рожден ден празнува златната Мария Петрова - три пъти абсолютна световна шампионка

Най-титулуваната българка в художествената гимнастика - златната Мария Петрова, отбелязва днес рожден ден. Тя е трикратна абсолютна световна шампионка в три поредни години - постижение, с което е вписана в Книгата на рекордите “Гинес”. Избрана е в топ 10 в историята на световната художествена гимнастика.

Освен трите абсолютни световни титли и един сребърен медал в многобоя има още 5 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала от шампионати на планетата, двукратна абсолютна европейска шампионка, носителка на сребро и бронз от еврофинали.

Да е здрава!