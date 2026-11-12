Hatebreed "смазаха" София с тежък звук и щур купон (Снимки)

Hatebreed подариха на феновете в България една от най-бруталните вечери в сряда. Хардкор легените от САЩ свирят от 30 г., не бяха идвали в България от 2012-а, вече са на по 50, но енергията, която излъчват от сцената и пренасят в публиката става все по-мощна.

Тежкият маратон откриха българите Last Hope, които са родният законодател в тежката музика и най-близки до звученето на хедлайнерите. Покритата сцена на Vidas Art Arena беше пълна още при тяхното изпълнение, а младите почитатели на тежкия звук зарадваха музикантите с първите съркъл питове за вечерта. След Last Hope сцената превзеха алтернативните метъли Life Og Agony от САЩ, водени от ексцентричния вокал Keith Caputo. Феновете приеха бандата повече от радушно и чуха най-известните им парчета. Без излишни думи Life Of Agony свириха близо час с много енергия, но това, което предстоеше беше друга работа... От с появата на Jamey Jasta и останалите от Hatebreed публиката буквално завря. Фенове заплуваха в морето от ръце по време на бруталните рифове, не чакаха покана за съркъл питове, а музикантите на сцената свириха както винаги като за последно. Jasta не се спря повече от час, както и останалите. Естествено, спомена, че един от китаристите Wayne Lozinak наскоро е претърпял операция заради тумор в мозъка, изрази съболезнования и за катастрофата на магистрала "Тракия", която отне 12 живота. Пусна и т.нар. Ball Of Death - огромна гумена сфера с логото на бандата, която публиката разходи из цялото пространство пред сцената. Шоу на световно ниво с перфектен звук и много енергия, а след края много от феновете ходеха трудно заради интензивния и бурен купон пред сцената.

Hatebreed Снимка: Юлиан Савчев

Life Of Agony