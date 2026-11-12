Продадоха на търг сапфир от колекцията на Романови за 4,9 млн. долара

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Сапфир, принадлежал някога на династията Романови, беше продаден на търг за близо 5 милиона долара, съобщи Си Ен Ен.

Бижуто е 197,80 карата, правоъгълно с леко заоблени ъгли. Сапфирът е вграден в диамантена гривна, изработена от "Картие".

Скъпоценният камък е продаден от аукционната къща "Сотбис" на търг в Женева в сряда.

Продажбата за 4,9 млн. долара е изненада дори за аукционерите, които преди търга прогнозираха цена от 1,2 до 2 милиона долара.

„Този изключителен исторически сапфир произхожда от легендарната колекция на семейство Романови", се посочва в описанието на аукциона.

„Легендарната колекция на руските царе е, може би, най-разкошната и ценна кралска колекция, събирана някога".

Династията Романови управлява от 1616г., когато Михаил Романов е провъзгласен за император. Те са последната кралска фамилия в руската история. Свалени са от власт през 1918г., като последният император Николай II и семейството му са избити от болшевиките.

Не е известно точно кога Романови са придобили сапфира, но според описанието в аукционния каталог той може да се види заедно с другата си половинка на полата, която императрица Мария Фьодоровна – майката на Николай II – е носила на бал през 1883 г.

След Руската революция колекцията на Романови е била разпродадена от съветските власти през 20-те години на миналия век, след което този сапфир е придобит от светската дама Ганна Валска през 1927 г., съобщaват от „Сотбис".

По онова време той е бил монтиран на колие, а когато през 1971 г. е бил продаден като част от наследството на Валска, вече е бил преместен на друго, по-късо колие, според данните на аукционната къща.

През 2015 г. „Картие" монтира сапфира на гривната, на която го виждаме днес.

„Гривната, със сменяем централен камък от планински кристал, подчертава както историческия сапфир на династията Романови, така и уникалното художествено наследство на „Картие", коренящо се в епохата на арт деко", според „Сотбис".

Предишни търгове на бижута на династията Романови също са постигнали цени, значително надвишаващи предварителните оценки.

През 2021 г. брошка със сапфир и диаманти и подходящи към нея обици бяха продадени за около 883 600 долара в „Сотбис", което е почти двойно повече от горната граница на предварителната оценка.