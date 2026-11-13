Завършиха снимките на филма на Севда Шишманова за атентата в Бургас

След сериозни предизвикателства с организацията заради обстановката в Близкия изток, най-накрая приключиха снимките на филма на Севда Шишманова "Парчета живот", посветен на атентата в Бургас. Това съобщиха от екипа на международната продукция.

„Парчета живот" е авторски проект на Севда Шишманова, режисьор и сценарист на филма. Той разказва за терористичния акт на летище Бургас през 2012 година, когато в атентат срещу автобус с израелски туристи загиват българският шофьор на автобуса, петима израелци и ливанският атентатор. Сценарият проследява личните истории на загиналите, като се връща в последните 24 часа от живота на жертвите и атентатора, които се пресичат в точката на смъртта.

В него участват български и израелски актьори и творчески екипи.

В ролите на загиналите израелски туристи са Адам Авидан, Ноам Имбар, Моран Розенблат, Давид Екбар и Ноам Кармели. Останалите герои се изпълняват от Ели Горенщейн, Шимон Мимран, звездата на израелската музикална сцена Елиша Банай, Том Грациани, Нета Емануел, Нива Алуш и актьорите с палестински произход Минас Курани и Лийн Азем.

В българския актьорски състав участват Захари Бахаров в ролята на загиналия български шофьор, Самуел Финци като следователя, Калоян Трифонов като следствения фотограф и Ахмед Юмер като атентатора. В другите роли са Георги Златарев, Надя Керанова, Никола Парашкевов, Пламен Манасиев, Стефан Иванов, Асен Лозанов, Зафир Раджаб, Навид Афзали, Димо Алексиев, Йордан Ръсин, Милена Кънева, Свежен Младенов и Беата Тодор Атанасова в ролята на дъщерята на шофьора. Ели Горенщайн и Ноам Имбар на снимачна локация в Яфо, Тел Авив СНИМКА: Давид Кащан

Работата на Севда Шишманова по проекта продължава осем години. Започва с пътувания до Израел, срещи и интервюта с близките на загиналите, които стават основа за историите в сценария, независимо че филмът е фикция. Проектът печели първо място в сесиите на Националния филмов център и Българската национална телевизия, а селекцията му за Berlinale Co-Production Market е решаващо в развитието на международното партньорство.

Севда Шишманова, която е била кореспондент на БНТ от военни зони, коментира:

„Филмът реално ме върна в годините на журналистиката, защото подготвителният и снимачният период съвпаднаха с екстремните политически събития на клането на Хамас в Израел през октомври 2023 година и последвалата ответна война в Газа, които имат цената на хиляди жертви. Следях новините в детайли. Снимачният процес буквално беше спрян от войната на Израел и САЩ с Иран и цялата продукция стана зависима от военните събития, невъзможността за работа с израелските продуценти, които бяха по бомбоубежища, лимитираното пътуване при затворени перманентно въздушни пространства на актьорите, екипите и сигурността на снимките в Тел Авив. Това обаче е по някакъв болезнено верен начин контекст на идеята на филма, че живеем в несигуран свят, където политическите цели се плащат с цената на невинни човешки животи и никой от нас не е извън опасност."

Краят на снимките идва след три етапа през есента на миналата и тази година на различни локации - Бургас, Якоруда и Тел Авив. Сред основните снимачни площадки са терминалът на летището в Бургас, където действително се случва атентатът, села в община Якоруда близо до Юруково - родното място на загиналия български шофьор, и Яфо - историческата част на Тел Авив.

Подготовката и снимките изискват координация на международни творчески и технически екипи, транспорт, снимачна техника, локации и логистика в непредвидимо променяща се среда. Въпреки наложилите се многокретни отлагания, екипът успява да завърши планираните снимачни етапи. След приключването на снимките филмът преминава към постпродукция в България и Германия.

Продуценти на филма са „Ред Карпет" с Веселка Кирякова и „Майндстрийм Продакшънс" с Георги Скерлев. „Майндстрийм Продакшънс" реализира продукционната организация, снимачния процес и координацията с международните партньори. Изпълнителен продуцент от израелска страна е MK Production с Коби Мизрахи.

Оператор на филма е Калоян Божилов, съсценарист Милена Петрова, режисьор по монтажа Зорица Коцева, арт дизайнер Виктор Андреев, композитор Петър Дундаков, костюмограф Кирил Наумов, грим Марина Бошнакова, първи асистент-режисьор Ивелина Алексиева, а асоцииран режисьор в Израел Сара Бозаков.

„Парчета живот" е финансиран от Националния филмов център, в копродукция с Българската национална телевизия, Falconwing Studio и 2Pilots Filmproduction (Германия), и се реализира с подкрепата на фонд „Култура" на община Бургас, община Поморие и община Якоруда.