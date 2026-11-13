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Кметът на Карлово Емил Кабаиванов стана доктор по национална сигурност

Ваня Драганова

Редактор: Ваня Драганова

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Кметът на Карлово Емил Кабаиванов защити успешно дисертацията си. Снимка: Община Карлово
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов защити успешно дисертацията си. Снимка: Община Карлово

В дисертацията си предлага да се създаде Държавна агенция за защита на населението

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов вече има образователната степен „доктор" по научната специалност „Национална сигурност", съобщават от общината.

Темата на дисертацията му е „Ролята на общините за развитие на системата за защита на националната сигурност". Трудът разглежда мястото на местната власт в системата за защита и се анализират правомощията, отговорностите и практическите възможности на общините да участват в превенцията и управлението на рисковете за обществото. Изследването съчетава научния анализ с дългогодишния управленски опит на автора като кмет - д-р Емил Кабаиванов управлява Карлово за пети мандат. Едно от основните предложения в дисертацията му е създаването на държавна агенция за защита на населението.

Публичната защита е била в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Научни ръководители на дисертационния труд са проф. д.ик.н. Стоян Денчев и проф. д-р Груди Ангелов.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов защити успешно дисертацията си. Снимка: Община Карлово

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