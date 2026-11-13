Тръмп-младши застана зад осъдения за изнасилване Ръсел Бранд

Доналд Тръмп-младши защити Ръсел Бранд, който получи 10 години и 6 месеца затвор за изнасилване и сексуални посегателства, като обвини британската съдебна система в пристрастност. Най-големият син на американския президент определи комика като жертва на система с двойни стандарти и предположи, че присъдата му е свързана с християнската му вяра и консервативните му политически възгледи.

Във видео, публикувано в платформата Rumble, Тръмп-младши посвети част от предаването си „Triggered" на случая. Монологът беше озаглавен „Britain's Two-Tier Justice Exposed" („Двойните стандарти на британското правосъдие разобличени").

Според него доказателствата срещу Бранд не са били достатъчни, за да обосноват тежката присъда. Той изтъкна липсата на ДНК и криминалистични доказателства, както и факта, че част от обвиненията се отнасят за събития отпреди десетилетия.

„Той беше осъден без никакви криминалистични доказателства, без ДНК, без полицейски доклад от онова време. Става въпрос за събития отпреди десетилетия, по обвинения, датиращи от 1999 г.", заяви Тръмп-младши.

Той припомни и периода, когато Бранд беше сред най-популярните актьори и беше женен за певицата Кейти Пери. „Тогава изглежда никой нямаше проблем с това и никой не смяташе, че той е извършител на изнасилване", добави синът на американския президент.

Твърдението за 1999 г. обаче се отнася до едно от обвиненията, по които комикът беше оправдан. То е за предполагаемо изнасилване в хотелска стая в Борнмут по време на конференция на Лейбъристката партия.

Според публикация на британския вестник The Independent Тръмп-младши е поставил под съмнение и времето, изминало между предполагаемите посегателства и съдебното дело, като е представил присъдата като възможно следствие от политическите възгледи на Бранд.

Бранд беше признат за виновен на 5 ноември след четириседмичен процес в съда „Саутуърк" в Лондон. Съдебните заседатели го осъдиха за изнасилването на една жена и сексуалното посегателство над три други. Той беше оправдан по две други обвинения в изнасилване и едно обвинение в опит за непристойно посегателство. Престъпленията, за които беше признат за виновен, са извършени между 2004 и 2009 г.

Присъдата за изнасилване е свързана със случай от 2009 г. Тогава 21-годишна почитателка се запознала с комика зад кулисите на негово шоу в Западен Лондон. По-късно той я изнасилил анално в дома си – приблизително година преди да сключи брак с Кейти Пери.

При произнасянето на присъдата съдия Джоел Бенатан заяви, че с нарастването на славата си Бранд се е превърнал в сексуален хищник, проявяващ „арогантно пренебрежение" към жените. Магистратът определи и твърдението на комика, че никога не е докосвал жена сексуално без нейното съгласие, като една от поредица негови лъжи.

Въпреки твърденията на Тръмп-младши за липса на доказателства, разследването на лондонската полиция е включвало разпити на над 100 свидетели, събиране на повече от 400 свидетелски показания и преглед на над 1400 документа. Това съобщиха от столичната полиция след съдебното решение.

Не за първи път Тръмп-младши застава на страната на Бранд. Той го защити и през 2023 г., когато за първи път се появиха обвиненията в сексуални посегателства срещу комика. Тогава противоречивата интернет личност Андрю Тейт също го приветства в т.нар. „клуб".

Бащата на Бранд – Роналд, също защити сина си. Пред журналисти пред съда той определи обвинителките като „момичетата, които са го преследвали и тормозели", и допусна, че съдебните заседатели може да са били корумпирани.