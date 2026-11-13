Люба Шарин представя изложбата "Transformations" в дом на култарата "Красно село"

Какво опазваме от корените си и какво преобръщаме, за да станем себе си? В изложбата "Transformations" френската художничка с български корени Люба Шарин изследва връзката между наследената памет и личното преобръщане. Женски образи, фолклорни мотиви и абстрактни композиции изграждат пространство, в което миналото среща настоящето.

Изложбата се открива днес от 18,30 часа и може да бъде разгледана до 15 ноември в Общински дом на културата "Красно село" в София, зала 3.

Тя е част от дългосрочната инициатива на ОКИ "Красно село" "АРТ Бумеранг - Изкуството отвъд границите", чрез която институтът вече повече от три години представя творчеството на български художници, живеещи и работещи извън пределите на страната. Инициативата създава пространство за среща между България и света, между различни художествени традиции и лични истории, обединени от връзката с българското културно наследство.