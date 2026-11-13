Род Стюарт унижил Ръсел Бранд, след като комикът се похвали, че е спал с дъщеря му

Британският певец сър Род Стюарт публично поставил на място комика Ръсел Бранд на церемонията „Мъж на годината" на списание GQ през 2006 г., след като той се похвалил пред гостите, че е спал с дъщеря му Кимбърли. Напрежението между двамата се разиграло пред цялата публика, а самоувереният дотогава Бранд видимо изгубил смелост, когато музикантът решил да му потърси сметка.

Скандалът започнал, когато Бранд се качил на сцената, за да получи отличието си. Той отправил провокативна реплика към Стюарт, който по-рано същата година го бил критикувал заради многобройните му връзки с жени, пише "Дейли мейл".

„Наздраве за Род Стюарт, който по-рано тази година ме нападна заради прекалено многото ми жени", заявил комикът, преди да добави: „Но пък аз се пробвах с дъщеря му".

Когато по-късно самият Род Стюарт се качил на сцената, за да получи своята награда, той не пропуснал да отвърне. Музикантът се обърнал директно към Бранд с въпроса: „Ти си бил с дъщеря ми, така ли? Ръсел, стани!"

Вместо да продължи с шегите, комикът видимо се смутил и промърморил: „Изведох я една вечер". Разгневеният Стюарт го попитал дали се е държал прилично с Кимбърли. Тогава Бранд започнал да отстъпва и заявил: „Изобщо не съм я докосвал".

„Точно така, по дяволите! Не си! Не бива да се качваш тук и да се хвалиш. Говоря като баща", отрязал го певецът.

Род Стюарт има общо осем деца, като Кимбърли и синът му Шон са от брака му с бившата му съпруга Алана. След напрегнатия момент Бранд очевидно опитал да изглади отношенията си с музиканта. Двамата дори били забелязани да си разменят усмивки след края на церемонията.

По-късно Стюарт коментирал случката пред „Ивнинг Стандарт". „[Ръсел] може да е голям женкар, но не бива да се хвали. Аз никога не съм го правил", заявил певецът. По думите му след забележката Бранд станал доста по-сдържан.

Това обаче не бил първият подобен публичен сблъсък на комика заради отношенията му с дъщеря на известен музикант. През 2006 г. той бил свързван романтично и с Пийчис Гелдоф, дъщерята на музиканта и организатор на Live 8 сър Боб Гелдоф, която почина през 2014 г. на 25-годишна възраст.

Според публикации двамата флиртували и за кратко имали близки отношения, но нито един от тях не потвърдил връзка. Самата Пийчис дала да се разбере, че отношенията им не са преминали отвъд флирта.

Същата година Бранд бил водещ на наградите на списание NME. При представянето на Боб Гелдоф на сцената той се подиграл с името му, наричайки го „сър Боби Гандалф". Гелдоф отвърнал с особено обидно определение, което предизвикало смях и одобрителни възгласи сред публиката. Бранд продължил с шегите за кариерата му.

Сблъсъкът впоследствие бил свързван с публикациите за отношенията на комика с Пийчис, но няма категорични доказателства, че гневът на Гелдоф е бил предизвикан именно от предполагаемата им близост. За разлика от случая с Род Стюарт няма установени данни Бранд да се е хвалил със сексуални отношения с Пийчис.

Името на комика е свързано и с друг голям скандал от онзи период. Заедно с телевизионния водещ Джонатан Рос той оставил неприлични телефонни съобщения на актьора Андрю Сакс за внучката му Джорджина Бейли, с която Бранд имал връзка. Случаят стана известен като „Сакскейт" и предизвика сериозен скандал в британските медии и общественост.

Припомняме, че тази седмица Бранд беше осъден на 10 години и половина затвор, след като беше признат за виновен по обвинения в изнасилване и три сексуални посегателства.

Комикът беше осъден за изнасилването на 21-годишна своя почитателка, която избрал сред публиката след едно от участията си в зала „Хамърсмит Аполо" през 2009 г. Той беше признат за виновен и за сексуално посегателство срещу служителка на MTV по време на парти в лондонския квартал Сохо. По това обвинение обаче беше оправдан за орален акт без съгласие в тоалетна след партито.

Бранд, който през последните години се представя като новороден християнин и заяви в съда, че носи „пълното Божие въоръжение", беше признат за виновен и за сексуално посегателство срещу служителка на Capital Radio. Случаят е от 2005 г., когато двамата се срещнали в коридор. Осъден е и за посегателство срещу служителка на Channel 4 по време на масаж, извършен насила през 2009 г.

По останалите обвинения той беше оправдан за две изнасилвания и един опит за непристойно посегателство.

Срещу Бранд има и нови обвинения за изнасилване на още две жени, едната от които е била 16-годишна ученичка. Кралската прокуратура на Великобритания (CPS) настоява да бъдат повдигнати допълнителни обвинения.

Случаят отново поставя въпроси и за отговорността на британските медии. Бранд се е хвалил, че шефката му в BBC Лесли Дъглас проявявала „невероятна толерантност" към неподходящото му сексуално поведение, докато бил водещ. Подобни въпроси са отправени и към ръководството на Channel 4, което според твърденията е затваряло очи за поведението му.