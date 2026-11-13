Премиера на "Тримата братя и златната ябълка" в Кукления театър на Стара Загора

На 14 ноември, събота, от 11:00 ч. Държавният куклен театър в Стара Загора ще представи премиерата на новия си спектакъл "Тримата братя и златната ябълка", съобщиха от театъра. Постановката пренася зрителите в свят на вълшебства, опасности и надежда, където една от най-обичаните български приказки оживява чрез магията на куклите.

В центъра на историята е чудно дърво, което ражда само по една златна ябълка. Когато страшна хала я открадва, започва приключение, изпълнено с изпитания, тайни и предателства. Това е приказка за завистта, която може да раздели и най-близките, и за смелостта и добротата, които успяват да надвият злото.

Драматизацията и режисурата са на Цвети Пеняшки, сценографията и куклите са дело на Ваня Ячева, а музиката е на Милен Апостолов. В спектакъла участват Жасмина Томова, Даниел Любомирски и Илияз Иляз.