Afshin Momadi, чието име стои редом до гиганти като David Guetta, Tale of Us, Anyma, Adam Port и Rampa, пристига в Bedroom на 14 ноември

Селекцията на клуба продължава да налага световни стандарти, привличайки имена, които в момента диктуват тенденциите на фестивали като Tomorrowland в Белгия и Zamna в Милано, както и в институции като Ushuaïa и Hï в Ибиса.

Afshin Momadi е далеч отвъд дефиницията за стандартен артист. Той е концептуален създател, който слива електронната музика, модата и визуалното изкуство в една кинематографична вселена. С корени в берлинската ъндърграунд сцена и пряко свързан с възхода на движението Afterlife, днес той е сред най-влиятелните артисти в индустрията.

Музикалният му бекграунд се допълва от сериозно влияние в света на дизайна. Професионалното му портфолио включва съвместни проекти с артисти като Luciano и Gordo, както и колаборации със световни брандове от ранга на Louis Vuitton, Adidas и покойния Върджил Абло. Като създател на международния аудио-визуален проект Elysium, Momadi изгражда цялостни преживявания, в които звукът и архитектурата се пресичат.

Присъствието му зад пулта на Bedroom затвърждава имиджа на клуба като локация от най-висок международен клас – пространство, способно да предложи аудио-визуално преживяване от същия калибър, какъвто публиката получава в Париж, Лондон или Тулум.